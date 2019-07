9 июля 2019 г. Эндрю Гриффин | The Irish Independent В результате высадки "Аполлона-11" на Луну Землю могли заразить лунными микробами, утверждают астронавты "Ошибка, допущенная во время операции по высадке на Луну миссии "Аполлон-11", могла привести к появлению на Земле лунных микробов, полагают астронавты", - пишет The Independent. "Когда 50 лет назад в этом месяце три астронавта совершили полет на Луну и обратно, НАСА активно работало над тем, чтобы не допустить возвращения астронавтов с микробами с лунной поверхности. Все трое членов команды "Аполлон-11" были одеты в специальную одежду, затем их вычистили и отвезли в карантинный центр, где они находились, пока ученые не убедились, что Земля не будет загрязнена", - передает издание. "Однако интервью, вошедшие в новый документальный фильм, снятый PBS, о котором рассказывает Space.com, свидетельствует, что план защиты Земли мог легко провалиться и что, несмотря на все усилия НАСА, космические микробы все же могли попасть в атмосферу Земли", - говорится в статье. "(...) Астронавт Майкл Коллинз - который оставался в командном модуле в то время, когда его товарищи по команде Нил Армстронг и Базз Олдрин выходили на лунную поверхность, но немедленно тоже подхватил бы любые возможные микробы, как только они вернулись обратно - отметил, что все усилия [по предотвращению попадания лунных микробов на Землю] могли быть сведены к нулю, когда они приземлились. "Посмотрите на это с такой точки зрения, - сказал он. - Предположим, на Луне были микробы. На Луне есть микробы, мы возвращаемся, командный модуль полон лунных микробов. Командный модуль приземляется в Тихом океане, и что происходит? Открывается люк. Ты должен открыть люк! Все чертовы микробы выходят наружу!" "Базз Олдрин указал на то же. В записи есть кадры, показывающие, как астронавтов дезинфицируют, когда они находятся на плоту рядом с космическим кораблем, на котором они спустились на Землю, опустившись в воду. По его словам, спасатели помыли его тряпкой, а затем бросили эту же тряпку прямо в воду. "Все эти микробы уносятся на дно океана, - смеется он в интервью. Интересно, выживут ли они там?" Источник: The Irish Independent