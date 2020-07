9 июля 2020 г. Йоханнес Лоуи | The Telegraph Это маленькое изменение в питании может вдвое сократить риск диабета 2 типа, утверждают ученые "Употребление эквивалента 2 бананов, 4 соцветий брокколи, порции клубники и большой горсти помидоров черри ежедневно может вдвое снизить риск развития диабета 2 типа, утверждают ученые", - передает The Telegraph. "В качестве маркера ежедневного потребления фруктов и овощей исследователи сравнили уровень витамина С в крови 9 754 пациентов с диабетом 2 типа с показателями другой группы, состоящей из 13 662 человек, не имеющих этого заболевания. Они также проверили уровень каротиноидов в крови - пигментов растений, которые придают некоторым фруктам и овощам их яркий цвет - для этой же задачи", - сообщает газета. "Затем добровольцев разделили на пять групп в зависимости от уровня их "биомаркеров" в крови: группа с самыми низкими показателями обычно потребляла 274 г фруктов и овощей в день, а группа с самыми высокими показателями - около 508 г. У участников последней группы, которые ежедневно съедают эквивалент 2 бананов, 4 соцветий брокколи, 7 ягод клубники и 10 помидоров черри, риск диабета снижался на 50% по сравнению с теми, кто потреблял фруктов и овощей меньше всего", - констатирует газета. "(...) Международное исследование, опубликованное в The British Medical Journal, возглавлял Кембриджский университет, и оно охватило 8 европейских стран, включая Великобританию, причем возраст участников варьировался от 20 до 79 лет (...)", - говорится в статье. "Профессор Нита Форухи, ведущий автор исследования, рассказала The Telegraph: "Хотя выгода употребления фруктов и овощей на протяжении десятилетий пропагандировалась в месседже "пять штук в день", в прошлом существовала неопределенность относительно их роли в профилактике диабета 2 типа. Наше исследование с использованием объективных маркеров крови потребления фруктов/овощей показывает, что даже небольшое увеличение количества фруктов и овощей в рационе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа". Издание напоминает, что диабет 2 типа "(...) может приводить к слепоте, сердечным заболеваниям и почечной недостаточности, но в значительной степени это можно предотвратить, а двое из трех страдающих диабетом имеют избыточный вес или страдают ожирением. Диабет 2 типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может эффективно использовать этот регулирующий уровень глюкозы гормон". "Эксперты считают, что богатые клетчаткой овощи могут снизить шансы на развитие заболевания, поскольку они помогают замедлить всасывание сахаров в кровоток, способствуя пищеварению и усиливая чувство сытости после еды". "(...) Увеличение веса является самым большим риском развития диабета 2 типа, повышая шансы на возникновение этого заболевания в 6 раз, согласно исследованию, проведенному Университетом Копенгагена (...)", - указывает издание. Источник: The Telegraph