Смартфоны повышают риск рака, утверждается в новом исследовании

"Использование мобильного телефона всего 17 минут в день на протяжении 10 лет увеличивает риск развития раковых опухолей до 60%, говорится в новом неожиданном исследовании. Это противоречивое исследование включало статистический анализ 46 различных исследований использования мобильных телефонов и состояния здоровья по всему миру, проведенный экспертами из Калифорнийского университета в Беркли", - пишет Daily Mail.

"Они обнаружили, что использование мобильного телефона в течение 1000 часов, или примерно 17 минут в день на протяжении десяти лет, увеличивает риск развития раковых опухолей на 60%. Исследователи утверждают, что излучение мобильных сигналов "вмешивается в клеточные механизмы" и может привести к образованию стрессовых белков, которые в крайних случаях вызывают повреждение ДНК, провоцируют опухоли и даже гибель клеток", - говорится в статье.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отрицает какую-либо связь, заявляя, что "последовательных или достоверных научных доказательств проблем со здоровьем, вызываемых воздействием радиочастотной энергии, излучаемой мобильными телефонами, нет".

"Эксперты из Беркли изучили более ранние исследования, проведенные в США, Швеции, Великобритании, Японии, Южной Корее и Новой Зеландии, чтобы получить полную картину использования мобильных устройств и состояния здоровья. (...) Автор исследования Джоэл Московиц считает, что люди должны минимизировать время использования мобильных телефонов, держать их подальше от тела и использовать стационарный телефон для звонков всегда, когда это возможно", - пишет Daily Mail. (...) Он также советует отключать Wi-Fi и Bluetooth, когда они не используются. Однако, когда вы находитесь рядом с Wi-Fi-роутером, то лучше использовать мобильный телефон с Wi-Fi и отключить сотовую связь, потому что это, вероятно, приведет к меньшей подверженности облучению, чем использование сотовой сети, пишет газета.

"Телефон лучше держать телефон на расстоянии 10 дюймов (25,4 см) от тела: по сравнению с одной десятой дюйма, подверженность облучению уменьшается в 10 тыс. раз. А хранить устройство лучше хранить в сумке или в рюкзаке. Если вам нужно положить его в карман, переведите его в режим полета", - советуют эксперты.

"Отправляйте текстовые сообщения, используйте для звонков проводные наушники или громкую связь. Во время сна не кладите телефон рядом с головой - выключайте его или отнесите в другую комнату", - отмечается в публикации.

"Используйте телефон только при сильном сигнале. Мобильные телефоны запрограммированы на усиление излучения при плохом сигнале (то есть когда на вашем телефоне отображаются одна или две полосы). К примеру, не используйте телефон в лифте или в машине, так как металлические конструкции мешают сигналу", - информирует UC Berkeley News

"Исследования, изучающие связь между использованием мобильных телефонов и раком, противоречивы, признает Московиц, и говорит, что это "очень деликатная политическая тема". (...)

"Команда Беркли провела исследование совместно с Национальным онкологическим центром Южной Кореи и Сеульским национальным университетом. "Использование сотового телефона выдвигает на первый план множество проблем для общественного здравоохранения, и, к сожалению, этому уделяется мало внимания в научном сообществе", - указал Московиц.

(..) Мишель Митчелл, глава Cancer Research UK, отметила, что (...) результаты нового исследования неоднозначны, добавив, что в отношении части проанализированных исследований есть некоторые важные ограничения. "Например, некоторые из них проводились на животных, в то время как в других сравнивались люди, которые уже болели раком, и их просили припомнить использование мобильных телефонов в прошлом, а не наблюдали за людьми в течение времени, - указывает она. - Исследования долгосрочных эффектов все еще продолжаются, но в целом лучшие научные данные показывают, что использование мобильных телефонов не повышает риск рака".

Представитель Министерства здравоохранения Англии подтвердил это мнение, добавив, что "нет убедительных доказательств того, что воздействие электромагнитных полей оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье при условии, что воздействие ниже рекомендованных нормативных уровней".

"По словам Московица, многие исследования, указывающие на отсутствие связи, были полностью или частично профинансированы индустрией мобильных телефонов. Он добавляет, что очевидные доказательства наличия связи имеются, если посмотреть на более широкую картину и сравнить несколько исследований, чтобы выявить тенденцию", - говорится в статье.

"Он отмечает, что многие эксперты, выступающие в поддержку идеи о наличии связи, говорят, что модуляция беспроводных устройств делает энергию излучения более "биологически активной". "Это мешает работе наших клеточных механизмов, к примеру, открывая кальциевые каналы и позволяя кальцию протекать в клетку и митохондрии внутри клетки, вмешиваясь в наши естественные клеточные процессы и приводя к созданию стрессовых белков и свободных радикалов и, возможно, к повреждению ДНК", - замечает он. - В других случаях это может привести к гибели клеток".

"Существенная причина того, что нет большего числа исследований рисков для здоровья, связанных с воздействием радиочастотного излучения, заключается в том, что правительство США прекратило финансирование этих исследований в 1990-х годах", - уверяет он.

"Единственным исключением было исследование на грызунах стоимостью 30 млн долларов, опубликованное в 2018 году Национальной программой токсикологии Национального института экологических наук и науки, в котором были обнаружены "явные доказательства" канцерогенности излучения мобильных телефонов. Однако FDA отклонило результаты этого исследования, заявив, что результаты не применимы к людям, назвав их "чрезмерно переоцененным", - подчеркивается в публикации. (...)