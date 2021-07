9 июля 2021 г. Редакция | The Economist Смертность от COVID-19 в России стремительно растет (...) "Россия находится в разгаре третьей и самой серьезной волны коронавируса: ежедневно умирает больше людей, чем когда-либо во время пандемии. Число новых ежедневных случаев заболевания в настоящее время составляет около 25 тыс., что несколько меньше, чем в Великобритании, и оно продолжает расти. Но если в Великобритании этот всплеск вылился, в среднем, в 18 смертельных случаев в день в течение последней недели, то в России это привело в среднем к 670 смертельным случаям в день", - пишет журнал The Economist. "Контраст тем более разительный, что Россия была первой страной в мире, одобрившей рабочую вакцину, основанную на тех же научных данных, что и британско-шведская вакцина AstraZeneca, и, очевидно, столь же эффективную. Но если в Великобритании 78% населения получили хотя бы одну инъекцию, то в России доля таких людей составляет всего 20%. Разница не в доступности или эффективности вакцины, а в доверии людей к правительству и его вакцинам", - предполагает издание. "Всего этого можно было избежать, - уверено издание. - Год назад правительство решило отменить частичный локдаун (...), надеясь сэкономить деньги и поддержать пошатнувшуюся популярность президента после продолжительного падения доходов. Рейтинги Путина действительно снова выросли, но вместе с тем увеличился и риск заражения. Когда на Европу поздней осенью прошлого года обрушилась вторая волна, Кремль решил не тратить деньги на поддержку людей и предприятий посредством нового локдауна. Он оставил людей на произвол судьбы, преуменьшая риски, и Путин хвастался контрастом между безжизненными европейскими городами и Москвой, где оставались открытыми рестораны, театры и магазины". "Но цифры лгали, - утверждает издание. - К февралю 2021 года в России был один из самых высоких показателей избыточной смертности в мире, согласно статистике, собранной The Economist. На тот момент было зарегистрировано на 460 тыс. смертей больше, чем обычно, в то время как официальное число погибших от COVID-19 было более скромным - 85 тыс. Но по сути сняв все ограничения и подтасовав цифры, правительству удалось создать ложное чувство безопасности". "Это было как раз тогда, когда людей нужно было убеждать пройти вакцинацию, говорит Денис Волков из Левада-центра*, независимого социологического института. Несмотря на ошеломительное истинное число смертей, опрос центра в феврале показал, что 57% людей не беспокоятся о заражении вирусом. Самое тревожное, что две трети населения страны отвергли идею вакцинации", - говорится в статье. Издание отмечает, что "у правительства были другие приоритеты, такие как заключение в тюрьму Алексея Навального, самой видной оппозиционной фигуры, и сокрушение уличных протестов. Здесь и пригодились правила социального дистанцирования. Соратников Навального поместили под домашний арест за призывы к нарушению санитарно-эпидемиологических ограничений. В то же время Путин собрал 80 тыс. человек на стадионе "Лужники" в Москве на церемонию, посвященную седьмой годовщине аннексии Крыма". "Многие россияне пришли к выводу, что эти правила были всего лишь уловкой правительства, от которой следует уклоняться, как и от многих его предписаний. Они так же пренебрежительно отнеслись к вакцине "Спутник V" после ее запуска с большой помпой в начале декабря. (...) Хотя данные заставляют предположить, что "Спутник V" по крайней мере так же безопасен и эффективен, как и другие вакцины на основе аденовируса, такие как вакцины, производимые AstraZeneca и Johnson & Johnson (...) ", -подчеркивается в статье. "Безусловно, доверие к вакцинам хрупкое везде. Но в России никто не сделал больше, чтобы подорвать это доверие, чем Кремль и лояльные ему СМИ, разжигающие заговоры. (...) Путин до конца марта сомневался насчет своей вакцинации и отказался сфотографироваться во время введения инъекции, несмотря на его обычную любовь к пиар-трюкам с обнаженным торсом. Он также предполагал, что вакцины из других стран небезопасны", - пишет издание. "Это мало способствовал успокоению многих россиян, которые ожидают, что их правительство будет им лгать. У них есть веская причина: оказывается, некоторым людям, которым сказали, что делают "Спутник V", на самом деле сделали "ЭпиВакКорону", еще одну российскую вакцину, одобренную Путиным, но по поводу которой есть серьезные опасения", - сообщает The Economist. "Не сумев завоевать доверие, российские власти прибегают к кнуту и прянику", - пишет издание, напоминая про обслуживание людей в московских ресторанах только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, об отказе больниц в проведении планового лечения невакцинированным , и вакцинации госслужащих и работников сферы услуг, но также и о "процветающем черном рынке поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов и медицинских отводов". "Ничего из этого не предвещает ничего хорошего для больниц по всей стране, поскольку число заражений продолжает расти", - заключает The Economist. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Economist