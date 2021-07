9 июля 2021 г. Дональд Трамп | The Wall Street Journal Дональд Трамп: почему я подаю в суд на Big Tech "Одна из самых опаснейших угроз для нашей демократии сегодня - это мощная группа крупных технологических корпораций, которые объединились с правительством, чтобы подвергать цензуре свободу слова американского народа. Это не только неправильно - это неконституционно. Чтобы восстановить свободу слова для себя и для каждого американца, я подаю в суд на Big Tech, чтобы остановить это", - пишет в своей статье на страницах The Wall Street Journal Дональд Трамп, 45-ый президент США. Трамп отмечает, что "(...) в последние годы платформы крупных технологических корпораций становятся все более наглыми и бесстыдными в деле цензуры и дискриминации идей, информации и людей в соцсетях - закрывают доступ пользователям, убирают с платформ и агрессивно блокируют свободный поток информации, от которого зависит наша демократия". Крупные технологические гиганты "(...) манипулируют и контролируют политические дебаты", утверждает Трамп, указывая, что они отправляли в бан "пользователей, публиковавших доказательства того, что коронавирус появился в китайской лаборатории, что, как теперь признают даже корпоративные СМИ, может быть правдой", а в разгар пандемии "(...) запрещали врачам обсуждать потенциальные методы лечения, такие как гидроксихлорохин, который, как показали исследования, действительно помогает облегчить симптомы Covid-19". "В недели, предшествовавшие президентским выборам, платформы забанили New York Post - старейшую газету Америки - за публикацию статьи с критикой семьи Джо Байдена, которую кампания Байдена даже не оспаривала", - говорится в статье. "Возможно, наиболее вопиющим стало то, что в недели после выборов крупные технологические гиганты заблокировали аккаунты в соцсетях действующего президента. Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это и с вами (...)", - уверяет Дональд Трамп, поясняя, что, поскольку "эта вопиющая атака на свободу слова наносит ужасный ущерб нашей стране", он подал коллективные иски, чтобы заставить технологические гиганты прекратить цензуру в отношении американского народа. "Судебные иски требуют возмещения убытков, чтобы предотвратить такое поведение в будущем, и судебных постановлений на восстановление моих аккаунтов", - пишет он. (...) "Посредством этих судебных исков я намерен восстановить свободу слова для всех американцев - демократов, республиканцев и независимых. Я никогда не прекращу борьбу за защиту конституционных прав и священных свобод американского народа", - подчеркивает бывший президент США. Источник: The Wall Street Journal