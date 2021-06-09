Женева в заграждениях перед встречей Байдена и Путина

"(...) Парки О-Вив и Ла Гранж, примыкающие к левому берегу Женевского озера, теперь окружены кольцом из железных заграждений и колючей проволоки. Подготовка к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня вызывает необходимость обеспечения безопасности этих двух зеленых зон, обычно предназначенных для развлечения жителей Женевы. Выходы из наибольшего из двух парка Ла Гранж заблокированы. (...) Никаких прогуливающихся обитателей парка, там находятся только сотрудники службы безопасности, военные, члены гражданской обороны и гражданские лица с очень воинственной внешностью. В парках развернуты масштабные подготовительные меры. Бар с закусками закрыт на две недели. Его менеджеру пришлось передать ключи федеральной полиции для проверки по разминированию", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Давид Эберли.

"Все указывает на то, что часть встречи глав двух государств состоится на вилле Ла Гранж, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Подъездные дороги в настоящее время покрыты новым асфальтом, который позволит транспортным средствам делегаций избежать неприятных выбоин и корней деревьев, устилающих маршрут. Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден прибудут на вертолете. На вилле ведутся дальнейшие строительные работы, чтобы довести ее до уровня мероприятия. Статуи двух львов, охраняющие вход на виллу со стороны озера, прочистили как следует, чтобы вернуть им былое великолепие", - говорится в статье

"Этот дом передал в дар городу в 1917 году Вильям Фавр, один из многих благотворителей, чья щедрость позволила Женеве быть усеянной зелеными насаждениями. Если переговоры между русскими и американцами затянутся, президенты смогут сделать паузу и отдохнуть в библиотеке, ее замечательную коллекцию книг собрал дед Вильяма, Гийом", - отмечает автор статьи.

"Роль особняка в парке О-Вив, в котором находится ресторан со звездами "Мишлен", также принадлежащего городу Женеве, судя по всему, еще не определена. Пойдут ли туда два президента, прогулявшись пешком сто метров? На обширной территории вокруг двух парков установлены запреты на парковку. Они продлятся до 18 июня", - пишет Le Temps.

"Официальная Женева находится в смятении. С момента официального признания международного саммита кантональные чиновники жили в ожидании решений, принятых российской и американской делегациями и соответственно их спецслужбами, переданных в швейцарское представительство при ООН в Женеве. Кажется, достигнута договоренность, что президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен встретит своих коллег на взлетно-посадочной полосе в аэропорту. Серж Даль Буско, президент кантона, тоже будет там. Ожидается, что Джо Байден, совершающий поездку по Европе, прибудет 15 июня. Его возможно примет отель Intercontinental, в его окрестностях были замечены бронированные автомобили, зарегистрированные в США. Газета Blick полагает, что Владимир Путин будет проживать в отеле Hôtel des Bergues. Из своего окна президент России сможет полюбоваться памятником самому известному женевскому писателю Жан-Жаку Руссо, который возвышается в центре острова, носящего его имя", - указывает журналист.