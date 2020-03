9 марта 2020 г. Люк Хардинг и Дэн Саббах | The Guardian Россия "наняла сеть британцев, чтобы преследовать врагов Путина" "Россию обвинили в том, что она наняла сеть британских политиков и консультантов, чтобы содействовать продвижению ее преступных интересов и "преследовать" врагов Владимира Путина в Лондоне, сообщили парламентариям, составлявшим доклад по России, обнародование которого было заблокировано Борисом Джонсоном", - передает The Guardian. "В секретных показаниях, представленных парламентскому комитету по разведке и безопасности, активист и финансист Билл Браудер заявил, что Москва смогла "проникнуть" в британское общество, используя хорошо оплачиваемых британских посредников. У одних была "причина точно знать, что они делают и для кого", сказал Браудер. Другие "невольно работают на интересы российского государства", говорит он". "В число предполагаемых посредников входят политики как Лейбористской, так и Консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие пиар-компании. В совокупности они образуют то, что Браудер называет "западной буферной сетью". В показаниях Браудера нет никаких предположений о том, что эти британские граждане нарушили закон, - говорится в статье. - По его словам, московский режим использует этих специалистов для маскировки своих "переплетенных" государственных и криминальных интересов. Он использует их для атак на критиков Путина, "усиления российской пропаганды и дезинформации" и "для содействия и сокрытия масштабных операций по отмыванию денег". "Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления Браудера ложными и абсолютно беспочвенными. По словам Пескова, вопросы о коррупции в основе российского государства являются прекрасным примером маниакальной русофобии", - подчеркивается в статье. "С разрешения Браудера The Guardian рассказывает о ранее конфиденциальных показаниях, предоставленных комитету по разведке и безопасности, который в течение двух лет вел расследование за закрытыми дверями относительно того, как Кремль пытается влиять и подрывать политику и общество Великобритании", - пишет издание, указывая, что обнародование его 50-страничного доклада было заблокировано премьер-министром. "(...) Браудер был одним из нескольких экспертов-свидетелей, приглашенных для дачи показаний парламентариям. В сентябре 2018 года он представил 14-страничное заявление, в котором содержался ряд рекомендаций. Они включают создание реестра лиц в американском стиле, работающих на интересы иностранных государств, а также выделение дополнительных ресурсов для регуляторных органов, следователей, полиции и прокуроров. Он призывает Регистрационную палату в Лондоне пересмотреть заявки компаний, связанные со скандалами по отмыванию российских денег". В беседе с The Guardian Браудер сказал: "Да, есть сотрудники российских спецслужб, которые работают в посольстве России под дипломатическим прикрытием. Чего, похоже, не видит правительство, так это того факта, что существуют всевозможные неформальные шпионские сети". "Есть российские олигархи, которые имеют гораздо большее влияние на безопасность этой страны. Что больше всего шокирует, так это то, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для оказания помощи в его разведывательных операциях". (...) "Кремль неоднократно добивался выдачи ордеров Интерпола на арест Браудера и утверждает, что он преступник. Он заочно осудил его за уклонение от уплаты налогов и умышленное банкротство. Браудер говорит, что он стал жертвой вендетты коррумпированных государственных чиновников. Он отрицает все обвинения". "(...) Браудер утверждает, что чиновники, связанные со шпионским агентством ФБС, похитили 230 миллионов долларов в виде налогов, уплаченных фондом в российскую казну. В 2009 году его адвокат Сергей Магнитский умер в заключении. Браудер убедил США и некоторые другие западные правительства наложить санкции на высших должностных лиц, предположительно причастных к нарушениям прав человека". (...) По словам Браудера, Кремль заплатил британским фирмам за "продвижение ложного нарратива об мошенничестве". Один из якобы вовлеченных чиновников, Андрей Павлов, предпринял неудачную попытку не допустить попадания его имени в санкционный список Европейского парламента, наняв бывшего генерального прокурора-лейбориста лорда Голдсмита для лоббирования в его интересах. Браудер утверждает, что юридическая контора Голдсмит получила 75 тыс. фунтов стерлингов", - говорится в статье. "Фирма Debevoise & Plimpton заявила, что не может комментировать конфиденциальные дела клиентов, но что Павлов отрицает проступки. "Каждый имеет право на юридическое представительство. Debevoise обеспечивает юридическое представительство в соответствии с лучшими традициями добросовестности и честности профессии. Мы продолжим бесстрашно защищать интересы всех наших клиентов", - говорится в заявлении фирмы. "Павлов воспользовался услугами GPW, компании бизнес-аналитики, управляемой бывшим офицером МI-6 Эндрю Фултоном. Браудер говорит, что задание GPW включало сбор информации и о нем. Фултон - председатель Scottish Conservative Party - покинул GPW в 2017 году. Управляющий директор Филипп Ворман заявил, что не может давать комментарии по "каким-либо аспектам нашей работы". "(...) В своих показаниях Браудер утверждает, что Павлов также нанял CTF, коммуникационную фирму Линтона Кросби, заплатив ей 45 тыс. фунтов стерлингов. Однако CTF отрицает обвинения Браудера. Она утверждает, что юридическая фирма Голдсмита наняла отдельную организацию, CTF Corporate & Financial Communications (CTFCFC), для "исследования ситуации с санкциями ЕС". CTFCFC консультировала юридическую фирму, и с Павловым не было никаких контактов. "Такова была степень нашего участия, и пытаться утверждать иное было бы совершенно неверно", - говорится в заявлении. Согласно записям Регистрационной палаты, Кросби является директором CTFCFC". (...) "Браудер также называет имена британских лиц, которые возглавляли оффшорные компании, использовавшиеся в предполагаемом мошенничестве, которое раскрыл Сергей Магнитский, и в других случаях. Граждане Великобритании выступают в качестве номинальных директоров непрозрачных фирм в странах, через которые отмывались миллиарды долларов, включая Великобританию, Россию, Украину, Кипр и Латвию", - говорится в статье. Источник: The Guardian