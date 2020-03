9 марта 2020 г. Томас Гроув и Георгий Канчев | The Wall Street Journal Разногласия в Кремле помогают Путину оставаться номером 1 в России "Примерно за 18 месяцев до объявления о назначении нового премьер-министра российский президент дал понять нескольким высокопоставленным чиновникам, что он ищет нового человека, который стал бы его правой рукой, сообщили люди, близкие к двум кандидатам. В течение нескольких месяцев после начала его четвертого и, по закону, последнего срока полномочий в 2018 году, Путин проводил встречи с технократами и политиками, которые поднимали вопросы о том, кого выберут на смену его давнему второму номеру, премьер-министру Дмитрию Медведеву, если вообще выберут - и подпитывали конкуренцию между потенциальными кандидатами", - передает The Wall Street Journal. "Это была тактика, которую российский лидер использовал давно: создать разногласия между высокопоставленными чиновниками, чтобы сохранить свое собственное превосходство в качестве окончательного арбитра. На протяжении всей своей карьеры Путин разделял, чтобы властвовать, утверждают люди, которые работали с ним, и люди, связанные с его администрацией", - говорится в статье. "Вот как он управляет страной: разжигая конфликт между различными группами, а затем оказываясь тем, кто принимает финальное решение, - указывает бывший советник правительства Константин Гаазе, политолог, базирующийся в Москве. - Его этому учили в КГБ, и с тех пор это было его основной политической доктриной". "В то время как Путин вводит Россию на путь политического перехода, который ознаменует окончание его президентства в 2024 году, он привел в действие битвы за влияние и власть в Кремле. Некоторые из них являются продолжением старой вражды; в других участвуют более новые группы, желающие обозначить свои сферы влияния, если и когда будут производиться перестановки должностей среди правящей элиты", - пишут авторы публикации Томас Гроув и Георгий Канчев. "Во время недавнего соперничества за пост премьер-министра (...) прокремлевские аналитические центры выделяли мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина в качестве ведущих кандидатов, а руководитель налоговой службы Михаил Мишустин был далеко не в лидерах. "Каждый хотел стать премьер-министром, и они убедили себя и своих людей, что они станут премьер-министром", - сказал человек, осведомленный о конкуренции. "13 января, за два дня до того, как Путин объявил о своем выборе, он собрал высокопоставленных правительственных чиновников и близких советников в Кремле, чтобы обсудить свою ежегодную речь в парламенте, на встрече, о которой сообщалось на сайте Кремля. По словам аналитиков, Собянин и Мишустин сидели рядом за столом - две маловероятные фигуры для участия в таком правительственном заседании на высшем уровне. На следующий день глава администрации Путина вызвал Мишустина к президенту, где он прождал более трех часов, сообщают два человека, осведомленные о встрече. Только тогда его позвал глава администрации, и президент сказал, что он станет следующим премьер-министром. "Путин любит детали и театральность власти, он любит заставлять людей ждать, - сказал один из знакомых с этой встречей. - Двух часов недостаточно, он считает, что люди должны знать свое место". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что (...) Путину не нужна тактика "разделяй и властвуй". "У него сейчас нет проблем с сохранением своей позиции. Он обладает 100% президентской властью , - сказал он. Какой смысл играть в эту игру?" "В своей речи 15 января Путин предложил внести изменения в конституцию, которые позволили бы ему оставаться самым влиятельным человеком в России после истечения срока его полномочий в 2024 году. О назначении Мишустина было объявлено позднее в тот же день. (...)", - напоминает издание. "(...) В России в 2000-х годах возникла вражда между кланами бывших сотрудников разведки, которые окружали президента Путина. По словам историков, Путин сталкивал конкурирующие группы, разжигая ревность, назначая лидеров различных групп на высокие посты. В конце концов, он уволил или сместил с должностей членов обеих групп - проведя раунд политической хореографии, который, по мнению многих историков и аналитиков, был стратегией, призванной сгладить приход Медведева к президентству, - указывает The Wall Street Journal. - Однако прежде, чем это могло случиться, Путин дал начало новой борьбе за власть. В 2007 году, в преддверии выборов в марте 2008 года и ближе к концу своего второго срока, Путин сказал, что есть пять вероятных кандидатов, которые могли бы стать его преемниками на посту президента, но не назвал их. Затем он осыпал похвалами двух претендентов: Сергея Иванова и Медведева, дав им обоим должность первого заместителя премьер-министра". "Между ними была очень явная гонка, - отмечает Сергей Гуриев, экономист, который консультировал Медведева. - Путин позволил им побороться". "Иванов получил новую стрижку и новый PR и начал собирать потенциальную правительственную команду. К осени, говорил своим доверенным лицам, он станет тем, кого выберет Путин", - говорится в статье. "Путин очень хорошо умеет давать личные намеки, подкрепляя ваше эго до тех пор, пока вы не поверите тому, чему хотите верить", - сказал давний знакомый российского президента. "Но в декабре 2007 года Путин публично поддержал Медведева, практически гарантируя его избрание. В течение четырех лет президентства Медведева Путин сохранял свою власть в администрации премьер-министра. Вернувшись на пост президента в 2012 году, Путин подпитал еще одно заметное соперничество. Министр финансов Антон Силуанов подталкивал правительство к сокращению военных расходов на фоне замедления роста и других "новых экономических реалий". Он обратился к Путину и вступил в полемику с министром обороны Сергеем Шойгу, который утверждал, что сокращения могут поставить под угрозу модернизацию армии, утверждают люди, вовлеченные в этот вопрос. Путин позволил двум сторонам столкнуться. В конце концов, после того, как команда Шойгу раскрыла подробности их спора и публично поставила под сомнение патриотизм Силуанова, Путин принял решение в пользу сокращения расходов в 2016 и 2017 годах". "(...) Тем временем Путин и Мишустин создали правительство, в которое входят люди, близкие к премьер-министру, и другие, близкие к его главному конкуренту на этот пост, Собянину. Это закладывает основу для потенциального перетягивания каната между группами - в пользу Путина", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal