9 марта 2021 г. Генри Фой | Financial Times Вакцинная дипломатия - дилемма для иностранных посольств в России "В какой-то момент в ближайшие месяцы в посольство Великобритании в Москве прибудет не похожий ни на что другое дипломатический груз. Вместо официальных документов, секретных сообщений или, скажем, соуса Branston Pickle, он будет содержать десятки доз вакцины от Covid-19, приобретенных правительством Великобритании и готовых для введения сотрудникам посольства и их семьям, - пишет Financial Times - (...) Посольства Великобритании и США в Москве (...) полагаются на воздушные поставки разрешенных в этих странах вакцин - которые должны вводиться на территории посольств, поскольку их использование в России незаконно, сообщили Financial Times чиновники, проинформировавшие о планах". "Делать "Спутник" или не делать "Спутник" - это стало непростым вопросом для дипломатов в Москве, особенно в свете того, что эту вакцину, которую поначалу высмеивали на Западе как опасный, быстро одобренный пиар-трюк, теперь международные ученые рассматривают как одну из самых эффективных в мире. Министерство иностранных дел России предложило прививки всем аккредитованным дипломатам в стране - соблазнительное предложение для многих гражданских служащих, которым, если бы они находились в своих странах, пришлось бы ждать месяцы или даже годы", - говорится в статье. "Спутник V стал золотой жилой мягкой силы для Кремля", - пишет издание, напоминая, что (...) Кремль начал активно продавать вакцину в незападные страны, представляя "Спутник" как альтернативу инъекциям, разработанным жаждущими прибыли глобальными фармацевтическими компаниями, ставящими в приоритет более богатые страны. "То, что некоторые из этих более богатых стран, такие как Венгрия и Словакия, теперь сами обращаются к России за экстренными поставками "Спутника", чтобы компенсировать вялые поставки западных вакцин, еще более приятная новость для Кремля. Вакцинация их дипломатов также является хорошим заголовком - как в прошлом месяце, к своему дискомфорту, обнаружил посол Италии в Москве", - отмечается в публикации. "Для посольств, представляющих одну из 45 зарубежных стран, чьи медицинские органы одобрили "Спутник V", например, Мексики и Черногории, поощрение сотрудников сделать состоящую из двух доз российскую вакцину было легкой задачей. Она также была популярна среди иностранных корреспондентов, включая меня, стремящихся возобновить репортерские поездки", - пишет автор публикации Генри Фой. (...) "Дипломаты, работающие в посольствах Болгарии, Швейцарии, Греции, Словакии и Испании в Москве, вакцинировались "Спутником V", сообщили FT их пресс-секретари. Многие другие, в том числе постоянное представительство ЕС, заявили, что их дипломаты могут выбирать, где и какой вакциной вакцинироваться. Решение Великобритании и США остановиться на утвержденных в этих странах вакцинах не беспрецедентно, сообщили чиновники обеих стран. Каждую зиму британским дипломатам делают британские прививки от гриппа, в то время как посольство США предоставляет одобренные США прививки для маленьких детей, живущих со своими родителями-дипломатами", - сообщает издание. (...) "На прошлой неделе за завтраком с дипломатом, вакцинировавшимся "Спутником V", мы оба заметили, что нам повезло уже вакцинироваться, в то время как друзьям, оставшимся дома, еще предстоит долгое ожидание. У нас есть наши антитела - имеет ли какое-то значение то, что Россия может засчитать себе пропагандистские очки?" - заключает Генри Фой. Источник: Financial Times