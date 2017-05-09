Эммануэль Макрон: управлять и завоевывать

Инаугурация Эммануэля Макрона состоится в воскресенье, 14 мая, пишет журналист швейцарской Le Temps Ришар Верли. Но уже с этого понедельника избранный президент, находящийся в Елисейском дворце рядом с Франсуа Олландом, вступил в борьбу за парламентские выборы: объявлено о преобразовании его движения "Вперед!".

"Первый этап: движение "Вперед!", созданное в апреле 2016 года и насчитывающее 285 тыс. членов, в ближайшие дни заменит новая политическая сила под названием "Республика на марше". Ее приоритетная задача - сопровождение кандидатов, выдвинутых от имени движения на предстоящих выборах в Национальное собрание от 577 избирательных округов", - говорится в статье.

"Как было обещано Макроном, 50% кандидатов будут набраны из представителей гражданского общества (то есть ранее не избиравшихся) и 50% составят женщины. Уходящие депутаты социалисты или консерваторы, которые присоединились к бывшему министру экономики, будут считаться принадлежащими к движению "Вперед!". Цель - получить абсолютное большинство на парламентских выборах в июне", - отмечает журналист.

"Победив на президентских выборах с 66,1% голосов против 33,9% у Марин Ле Пен, Макрон в сущности понимает, что его пятилетний мандат очень скоро будет подвергнут испытанию, - считает автор статьи. - Он также понимает всю важность объявления относительно выбора премьер-министра, которое ему предстоит сделать до официальной инаугурации".

Вчера вечером в интернете появились слухи, что это может быть глава региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег Кристиан Эстрози, бывший сторонник Саркози, который объявил о своей отставке. Недавно сюда добавились имена еще трех предполагаемых претендентов на место в официальной резиденции премьер-министра в Матиньонском дворце: это центрист Франсуа Байру, ключевой союзник Макрона до начала первого тура; Ксавье Бертран, глава правой партии "Республиканцы" региона О-де-Франс; и Эдуар Филипп, депутат Национального собрания от "Республиканцев", мэр города Гавр, сторонник Алена Жюппе. Упоминалось также имя сегодняшнего директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, однако ее парламентская неопытность может стать неблагоприятным фактором в намечающейся битве", - полагает Верли.

"Макрон всегда говорил, что он стремится образовать сплоченную команду из 15 министров, чтобы начать управлять сразу после вступления в должность, оставаясь верным своему обещанию повысить нравственность в политике", - напоминает журналист.

"Еще не утверждено имя ни одного министра. Многие из них могут оказаться "технократами", уполномоченными провести проверку состояния страны до парламентских выборов. В противоположность уходящему президенту, избранный 7 мая кандидат не станет требовать от своих министров, чтобы все они были депутатами", - сообщает автор.

Первое появление Эммануэля Макрона на публике состоится во вторник, по случаю Дня Европы, в соответствии с его приверженностью Евросоюзу.

"Дипломатический комитет движения, сейчас руководимый советником Макрона по внешней политике Орельеном Лешевалье, рассматривает вопрос о посещении президентом театра военных действий французской армии за рубежом (несомненно, в Африке), а также о ритуальной встрече с канцлером Ангелой Меркель, с которой Франсуа Олланд попрощался в понедельник вечером", - говорится в статье.

"Утром перед могилой Неизвестного Солдата под сводами Триумфальной арки уходящий президент выступил в роли наставника, потрепав своего преемника по затылку и указав ему, как себя вести. При данных обстоятельствах президентское "ученичество" обещает быть очень коротким", - комментирует Верли.