Турецкие военные получили статус беженцев в Германии

Как сообщает газета Sueddeutsch Zeitung, а также телеканалы WDR и NDR, нескольким турецким военнослужащим и членам их семей были одобрены заявки на получение статуса беженцев в Германии. Эту информацию подтвердили в МВД Германии.

"Речь идет о военнослужащих сил НАТО, которые до выхода в отставку из турецкой армии служили на территории Германии. Как правило, они имели дипломатические паспорта", - поясняются авторы материала.

После попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, пишут журналисты, начиная с мая 2017 года 414 граждан Турции, имеющие дипломатические паспорта, начали подавать заявки на получение статуса беженца в Германии - среди них военнослужащие, а также судьи, дипломаты и члены их семей. "Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) ожило исхода апрельского референдума по изменениям конституции Турции, прежде чем выносить решение по заявкам. Об этом стало известно из кругов, близких к BAMF; официально ведомство эту связь не подтверждает. Решение BAMF, - полагает издание, - может послужить сигналом к действию для других стран ЕС".

Решение вопроса относительно граждан Турции, имеющих диппаспорта, - щекотливая внешнеполитическая тема, "поскольку одобрение статуса беженцев для столь заметных подателей заявок может еще более ухудшить непростые отношения с Анкарой", говорится в статье. В конце января министр обороны Турции Фикри Исик потребовал от Германии отклонить заявки, поданные турецкими офицерами. По-видимому, официальные власти подозревают многих из них в симпатиях к путчистам, говорится в статье.