9 ноября 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Германия призывает к единству на фоне ухудшения миграционного кризиса на польско-белорусской границе "Германии необходимо привлечь "весь демократический мир" для поддержки упорядоченной иммиграции в Европу, заявил министр внутренних дел страны, на фоне обострения кризиса на границе Польши и Белоруссии. Хорст Зеехофер обвинил Белоруссию и Россию в использовании беженцев и мигрантов в попытке дестабилизировать Запад, и сказал, что страны ЕС должны объединиться перед лицом "гибридной угрозы", исходящей от "политически организованной миграции", - сообщает The Guardian. "Польская полиция заблокировала въезд в страну сотням людей в понедельник после того, как белорусские власти сопроводили их до границы. Польша и другие страны ЕС обвинили Белоруссию в попытке спровоцировать новый кризис беженцев в Европе в отместку за критику жестокого наступления Александра Лукашенко на внутреннюю оппозицию. Сообщается, что Минск выдал специальные визы, позволяющие мигрантам влетать в Белоруссию из Ирака и других стран Ближнего Востока", - говорится в статье. "До сих пор поляки реагировали правильно, - заявил Зеехофер немецкой газете Bild об укреплении Польшей границы. - Мы не можем критиковать их за обеспечение безопасности внешней границы ЕС допустимыми средствами. Поляки выполняют очень важную службу для всей Европы". Страны ЕС "должны держаться вместе, потому что Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует судьбы людей для дестабилизации Запада, - считает он. - Польша или Германия не справятся в одиночку. Мы должны помочь польскому правительству обезопасить их внешнюю границу. Фактически это задача Европейской комиссии. Сейчас я призываю их принять меры". Заместитель Зеехофера Стефан Майер заявил Bild, что "Германия может очень быстро направить полицию для поддержки Польши, если Польша этого захочет". "Представитель польского правительства сообщил, что во вторник у границы собрались еще от 3000 до 4000 мигрантов. "Мы ожидаем, что в ближайшем будущем на границе с Польшей может произойти эскалация такого рода действий, которые будут носить вооруженный характер", - заявил он. Польша направила тысячи солдат в приграничный район, создала милитаризованную зону глубиной две мили, построила забор из колючей проволоки и одобрила строительство пограничной стены. Она также вводит чрезвычайное положение в регионе с ограничением работы СМИ, - сообщается в статье. - Сотни людей ночевали в палатках в приграничном лагере, собирая дрова и разжигая костры, а температура упала ниже нуля. Пограничный переход Кузница в Польше был закрыт рано утром во вторник, и полиция, наблюдающая за местностью с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, сообщила о приближении большого отряда белорусских военных к лагерю мигрантов". "Во время столкновений в понедельник появились видеозаписи, на которых видно, как вооруженный польский офицер распыляет химические вещества на мужчин, которые пытаются перерезать заграждение из колючей проволоки. Другие пытались преодолеть забор, взбираясь на длинные деревянные шесты или ветки. В польскую полицию летели предметы, бросаемые с белорусской стороны, в то время как над ними парили вертолеты. Выстрелы были слышны на нескольких видеороликах, размещенных в интернете в понедельник вечером. Неизвестно, был ли кто-нибудь ранен. (...). В понедельник столкновения не повторились, хотя ситуация оставалась напряженной. (...)" "Многие из тех, кто стремится попасть в Польшу, в отчаянии бегут из охваченных войной и бедностью стран Ближнего Востока. Большинство из них хотят попасть в Германию, которая заявила, что с начала года приняла более 6 100 беженцев из Белоруссии через Польшу. (...) Те, кто пытается перебраться из Белоруссии в ЕС, оказались в ловушке между двумя странами с октября, когда польской полиции было разрешено высылать мигрантов без формальностей и игнорировать ходатайства о предоставлении убежища. Белорусские пограничники отказались разрешить им вернуться назад", - напоминает газета. (...) Источник: The Guardian