9 октября 2019 г. Майкл Швирц | The New York Times Сверхсекретное российское подразделение стремится дестабилизировать Европу, утверждают представители сферы безопасности "Сначала была кампания по дестабилизации в Молдове, за которой последовало отравление торговца оружием в Болгарии, а затем предотвращенный переворот в Черногории. В прошлом году была предпринята попытка убить бывшего российского шпиона в Британии с помощью нервного агента. Хотя эти операции имели отпечатки пальцев российских разведслужб, власти изначально рассматривали их как отдельные, не связанные между собой атаки. К настоящему моменту представители западных служб безопасности пришли к выводу, что эти операции и потенциально многие другие являются частью скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением российской разведывательной системы, обладающим навыками подрывной деятельности, саботажа и покушений", - пишет The New York Times. "Группа, известная как подразделение 29155, действовала на протяжении, по крайней мере, десяти лет, но западные чиновники обнаружили ее совсем недавно. Сотрудники разведки в четырех западных странах говорят, что неясно, как часто мобилизуется это подразделение, и предупреждают, что невозможно предсказать, когда и где нанесут удар его бойцы", - отмечает издание. "Цель подразделения 29155, о котором ранее не сообщалось, указывает на то, в какой степени российский президент Владимир Путин активно борется с Западом при помощи своего бренда так называемой гибридной войны - смеси пропаганды, хакерских атак и дезинформации - а также открытого военного противостояния", - указывает газета. "Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть русские", - говорит Питер Цвак, бывший офицер военной разведки и бывший военный атташе в посольстве США в Москве, который сказал, что не знает о существовании подразделения. "В текстовом сообщении Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, перенаправил вопросы о подразделении в министерство обороны России. Министерство не ответило на запросы о комментариях", - поясняется в статье. "Подразделение, спрятанное за бетонными стенами в штаб-квартире тренировочного центра специального назначения номер 161 в восточной части Москвы, находится в иерархии командования российского агентства военной разведки, широко известного как ГРУ. "(...) Сотрудники подразделения 29155 путешествуют в европейские страны и из них. Некоторые из них награждены знаками отличия и являются ветеранами самых кровавых войн России, в том числе в Афганистане, Чечне и на Украине. Его операции настолько секретны, согласно оценкам западных спецслужб, что о существовании подразделения, скорее всего, не знают даже другие агенты ГРУ", - говорится в статье. "Подразделение представляется сплоченным сообществом. На фотографии, сделанной в 2017 году - командир подразделения генерал-майор Андрей Аверьянов на свадьбе своей дочери в сером костюме и галстуке-бабочке. Он позирует с полковником Анатолием Чепигой, одним из двух офицеров, обвиняемых в Великобритании в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля", - сообщается в статье. "Это подразделение ГРУ было активно в течение многих лет по всей Европе, - сказал один из представителей сферы европейской безопасности, который говорил на условиях анонимности при обсуждении засекреченных вопросов разведки. - Стало неожиданностью то, что русские, ГРУ, это подразделение, чувствовали себя свободными продолжать осуществлять эту крайне злонамеренную деятельность в дружественных странах. Это стало шоком". "В той или иной степени каждая из четырех операций, связываемых с подразделением, привлекла внимание общественности, хотя властям потребовалось время, чтобы подтвердить, что они связаны. Западные разведывательные агентства впервые выявили это подразделение после неудавшегося государственного переворота в Черногории в 2016 году, в ходе которого два сотрудника подразделения организовали заговор с целью убить премьер-министра страны и захватить здание парламента. Но чиновники начали осознавать конкретную подрывную программу только после того, как в марте 2018 года отравили Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, который предал Россию, шпионя на англичан. (...) В конечном итоге, британские власти раскрыли, что за отравлением стоят два подозреваемых, которые путешествовали под вымышленными именами, но были названы Bellingcat, изданием, проводящим расследования, полковниками Чепигой и Александром Мишкиным. (...) Но операция была более сложной, чем чиновники заявляли в то время", - пишет The New York Times. "Ровно за год до отравления трое сотрудников подразделения 29155 отправились в Великобританию, возможно, для пробной тренировки, сообщили два европейских чиновника. Одним из них был Мишкин. Второй человек использовал псевдоним "Сергей Павлов". Сотрудники разведки считают, что третий агент, который использовал псевдоним "Сергей Федотов", курировал миссию. Вскоре чиновники установили, что двое из этих офицеров - мужчины, использовавшие фамилии Федотов и Павлов - были частью команды, которая пыталась отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году. (Другими агентами, также известными только по псевдонимам, были, по словам представителей европейской разведки, Иван Лебедев, Николай Кононихин, Алексей Никитин и Данил Степанов) Команда дважды пыталась убить Гебрева, один раз в Софии, столице, и снова через месяц в его доме на Черном море", - передает газета. "(...) Кремль считает, что Россия находится в состоянии войны с западным либеральным порядком, который она рассматривает как экзистенциальную угрозу", - говорится в статье. "В 2006 году Путин подписал закон, легализующий точечные убийства за границей, и в том же году группа российских убийц использовала радиоактивный изотоп для убийства Александра Литвиненко, еще одного бывшего российского шпиона, в Лондоне, - напоминает газета. - По словам чиновников, подразделение 29155 - не единственная группа, уполномоченная проводить такие операции. Британские власти связывают убийство Литвиненко с Федеральной службой безопасности, разведывательным агентством, которое когда-то возглавлял Путин и которое часто конкурирует с ГРУ". "Хотя о самом подразделении 29155 мало что известно, в публичных российских данных есть подсказки, указывающие на связь с более широкой гибридной стратегией Кремля. В директиве Минобороны России 2012 года были назначены бонусы трем подразделениям за "особые достижения в военной службе". Одним из них было подразделение 29155. Другим было подразделение 74455, которое участвовало во вмешательстве в выборы 2016 года. Третьим было подразделение 99450, офицеры которого, как считается, участвовали в аннексии полуострова Крым в 2014 году", - повествует The New York Times. "Офицер ГРУ в отставке, знающий о подразделении 29155, рассказал, что оно специализируется на подготовке к "диверсионным" миссиям, "групповым или индивидуальным - взрывам, убийствам, чему угодно", - говорится в статье. "Это были серьезные ребята, которые служили там, - сказал офицер в отставке. - Это были офицеры, которые работали под прикрытием и как международные агенты". "На фотографиях обветшавшего бывшего штаба подразделения, который с тех пор был оставлен, изображены бесчисленные оружейные стойки с ярлыками для разного оружия, включая бельгийские снайперские винтовки FN-30, немецкие G3A3, австрийские AUG Steyr и американские M16. Была также инструкция, описывающая режим тренировок, включая упражнения для рукопашного боя. Офицер ГРУ в отставке подтвердил подлинность фотографий, которые были опубликованы российским блогером", - сообщается в статье. "Нынешний командующий генерал Аверьянов окончил в 1988 году военную академию в Ташкенте в тогдашней Советской Республике Узбекистан. Вполне вероятно, что он сражался как в первой, так и во второй Чеченских войнах, и в январе 2015 года он был награжден медалью Героя России, высшей наградой страны. Два офицера, обвиненные в отравлении Скрипаля, также получили такую же награду", - сообщается в публикации "Хотя это элитное подразделение, оно, похоже, работает с ограниченным бюджетом, - предполагает газета. - Согласно российским данным, генерал Аверьянов живет в ветхом здании советской эпохи, расположенном в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения, и ездит на ВАЗ-21053 1996 года выпуска, "колымаге" российского производства. Агенты часто делят дешевое жилье, чтобы сэкономить в пути. Британские следователи говорят, что подозреваемые в отравлении Скрипаля останавливались в недорогом отеле в Боу, бедном районе Восточного Лондона". "Но представители европейской безопасности также озадачены очевидной неряшливостью в деятельности подразделения, - указывает The New York Times. - Скрипаль выжил после попытки покушения, так же как и Гебрев, болгарский торговец оружием. Попытка государственного переворота в Черногории привлекла огромное внимание, но в конечном итоге не удалась. Год спустя Черногория вступила в НАТО. Вполне возможно, говорят представители службы безопасности, что им еще предстоит обнаружить другие, более успешные операции. Трудно понять, беспокоит ли эта неряшливость Кремль. Возможно, говорят эксперты разведки, это часть задачи". "Такого рода разведывательная деятельность стала частью психологической войны, - считает Эерик-Ниилес Кросс, бывший глава разведки в Эстонии. - Дело не в том, что они стали намного агрессивнее. Они хотят, чтобы о них слышали. Это часть игры". Источник: The New York Times