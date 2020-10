9 октября 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Подпитываемые пандемией восстания в Белоруссии и Киргизии и война на Кавказе подрывают влияние российского лидера "В самопровозглашенной российской сфере влияния Россия свое влияние теряет. Одновременные кризисы в Белоруссии, Центральной Азии и на Кавказе застали Кремль врасплох, заставив его изо всех сил стараться укрепить интересы России в бывших советских республиках и подорвав имидж президента Владимира Путина как мастера-тактика на мировой арене", - пишет The New York Times. "Для Москвы в этих конфликтах нет ничего хорошего, - считает Константин Затулин, высокопоставленный российский парламентарий и союзник Путина, специализирующийся на отношениях с тем, что россияне называют "ближним зарубежьем". "Путин потратил годы на то, чтобы превратить Россию в глобальную державу, запустив руку в горячие точки от Латинской Америки до Ближнего Востока, и даже вмешиваясь в президентские выборы в Соединенных Штатах. Но, годами работая над дестабилизацией Запада, он внезапно оказался в окружении нестабильности; когда-то считавшийся искусным в международных делах, он, кажется, утратил былую хватку", - говорится в статье. Издание напоминает, что "в Белоруссии Путин (...) поддержал непопулярного автократа страны, президента Александра Лукашенко, что обратило общественное мнение против России в стране, которая раньше была самой дружественной России страной Европы. В Киргизии протестующие на этой неделе, похоже, оказались на грани свержения президента Сооронбая Жээнбекова, менее чем через две недели после того, как Путин пообещал ему на редкой личной встрече, что "мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы поддержать Вас как главу государства". А на Кавказе затяжной конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за анклава Нагорный Карабах на прошлой неделе перерос в самые жестокие боевые действия с 1990-х годов, угрожая свести на нет компромисс, который позволил России культивировать разнообразные связи с регионом". "Россия делала все возможное, чтобы поддерживать связи как с Азербайджаном, так и с Арменией, - указал Затулин. - Каждый день конфликта в Карабахе, по сути, вносит вклад в обнуление авторитета России". "(...) По словам критиков, Россия, и ее соседи были дестабилизированы пандемией коронавируса, которая вызвала недоверие к институтам и оторванным от действительности лидерам во всем регионе. Пандемия внесла вклад в разрушение хрупкого перемирия между Азербайджаном и Арменией, а в Белоруссии и Киргизии болезнь подготовила почву для общественных восстаний, разоблачив правящую элиту как оторванную от страданий людей (...)", - пишет газета. "В России экономические трудности, вызванные пандемией, усугубили общественное недовольство Путиным. Например, в дальневосточном городе Хабаровск тысячи протестующих, разгневанных арестом популярного губернатора, вышли на улицы в прошлую субботу уже 13-ю неделю подряд". "Некоторые аналитики говорят, что общественное недовольство в России означает, что Путину нужно обратить больше внимания на внутренние проблемы, такие как экономические трудности, загрязнение окружающей среды и плохое здравоохранение, вместо того, чтобы углубляться в глобальную геополитику. Но события последних недель дали Путину больше оснований сосредоточиться на последней. "Для Путина практически вся его миссия и его видение российского величия и успеха вращаются вокруг его внешнеполитической программы, - говорит Татьяна Становая, научный сотрудник Московского центра Карнеги (...). Новая серия кризисов, продолжила она, "очень сильно отвлечет Путина от внутренних проблем". (...) "По словам Айбека Султангазиева, директора киргизского информационного агентства K-News, если восстание в его стране увенчается успехом, новое руководство будет стремиться поддерживать тесные связи с Москвой. В Армении также правительство премьер-министра Никола Пашиняна сохранило союз с Россией после того, как премьер-министр пришел к власти в результате народного восстания в 2018 году. "Мы никогда не были прозападными или провосточными, - заявил Рубен Рубинян, глава комитета по иностранным делам парламента Армении. - Россия была и остается союзником Армении, очень важным союзником". "Но для Москвы недавние события в Белоруссии предлагают поучительную историю, которая иллюстрирует хрупкость положения России среди ее соседей (...). Некоторые белорусы, которые были благожелательно настроены в отношении Путина, обратились против него после того, как он поддержал Лукашенко перед лицом протестов", - подчеркивает издание. "Затулин, российский депутат, сказал, что чиновники "на самом высоком уровне Российской Федерации" считают, что "рано или поздно" Лукашенко придется уйти в отставку. Но Лукашенко указал российским чиновникам, говорит Затулин, что его уход перед лицом уличных протестов может создать опасный прецедент для того, что может случиться с самим Путиным". "Безоговорочно поддерживая Лукашенко, мы создаем для себя огромную проблему в будущем с большинством или значительной частью белорусского населения, - отметил Затулин. - Мы создаем себе проблему с другими белорусскими политиками и общественными деятелями, которые все чаще вынуждены искать сочувствия на Западе. Россия хочет этого меньше всего". В написании статьи принял участие Эндрю Креймер Источник: The New York Times