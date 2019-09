Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 10 сентября 2019 г. 9 сентября 2019 г. Барби Латца Надо и Анна Немцова | The Daily Beast Внутри секретной российской денежной машины Маттео Сальвини (...) Итальянский крайне правый лидер и бывший министр Маттео Сальвини, "глава бывшей сепаратистской партии "Северная Лига", теперь известной просто как "Лига", удвоил свою поддержку с ничтожных 17% на национальных выборах в марте 2018 года до более 34% на европейских парламентских выборах в мае. Он был на периферии основной политики, считаясь слишком экстремальным в своей риторике и обожании националистического стиля управления Бенито Муссолини, чтобы когда-либо на самом деле приблизиться к власти, - пишет газета The Daily Beast. - Но с одобрением Дональда Трампа во время визита в Филадельфию в рамках предвыборной кампании в 2016 году и тщательной курации со стороны стратега Трампа Стива Бэннона, Сальвини набрал огромную популярность (...). Он захватил социальные сети так, как не мог до этого ни один итальянский лидер, и проводил митинги в стиле трамповской кампании - более 200 чуть более чем за год - вместо того, чтобы сидеть за столом (...)". "Затем, в прошлом месяце, Сальвини, в ожидании того, что новые выборы приведут его к власти в качестве полноправного премьер-министра, переусердствовал, спровоцировав катастрофический крах итальянского правительства. Но все время, пока Сальвини стремился к тому, что, как он надеялся, будет необузданной властью, закулисно он вынашивал планы кое-чего сомнительного - и, как и в случае с его американским кумиром, это кое-что предполагало участие русских", - говорится в статье. "Ряд журналистских разоблачений последних месяцев говорит о том, что Сальвини содействовал российскому вмешательству в обмен на то, чтобы грязные деньги сочились в казну его политической партии. (...) В феврале прошлого года обличительные материалы в итальянской прессе приподняли завесу тайны над скандалом, который еще не развернулся во всей своей полноте. Но он включает группу злонамеренных россиян, имеющих тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, пытающихся приобрести влияние в крайне правых партиях Европы за счет денег и грязного топлива", - отмечает газета. - (...) Когда сообщения о скандале просочились в итальянскую прессу, Сальвини предпринял попытку парламентского переворота в середине лета. Очевидно, он надеялся, что досрочные выборы дадут ему полноту полномочий, но, возможно, он также хотел убрать из заголовков "русское дело", (...) строившееся вокруг некоего октябрьского совещания помощников Сальвини, прошедшего в 2018 году в Москве, на котором обсуждались детали вливания миллионов евро в партию Сальвини "Лига" с помощью незаконной схемы откатов с использованием российского топлива по заниженной цене. И действительно, "дело "Метрополь", как называется московский отель, в котором состоялась секретная встреча помощника Сальвини Джанлуки Савоини и приспешников Путина в октябре 2018 года, доминировало в заголовках газет все лето после того, как об этом сообщил новостной журнал Espresso, что заставило многих предположить, что Сальвини пустил под откос правительство, чтобы отвлечь внимание". "Что важно, так это то, что Савоини, человек в центре российского дела, является одним из ближайших союзников Сальвини, но его держат на небольшом расстоянии от его правительственных дел, - говорится в статье. - Он женат на русской женщине по имени Ирина, личная история которой туманна. Пара владеет домами в Санкт-Петербурге, Москве и Милане, и он часто публикует фотографии Красной площади с заголовком "Третий Рим". Савоини является главой коммерческой группы "Ломбардия - Россия", базирующейся в северной Италии, и итальянская версия журнала Vanity Fair называет его "шерпой" Сальвини, который "не говорит ни слова по-русски, но свободно говорит на языке политики". "Вскоре после того, как эта история впервые появилась в газетах в феврале, итальянский магистрат начал уголовное расследование в отношении Савоини по подозрению в международной коррупции вместе с Джанлукой Мерандой и бывшим банкиром по имени Франческо Ваннуччи - другими итальянцами, по сообщениям, находившимися за столом во время московской встречи. Были проведены обыски в домах этих людей в Италии, и были изъяты документы, которые, как утверждается, не сулят ничего хорошего Сальвини. Оба признались, что были в "Метрополе", но оба отрицают какие-либо правонарушения, вместо этого утверждая, что они вели переговоры о законных частных коммерческих сделках, которые хотя и могут выглядеть плохо, учитывая международные санкции против России, не являются незаконными", - передает газета. "Прокуроры, рассматривающие это дело, сообщили The Daily Beast, что они не думают, что грязная нефтяная сделка когда-либо была осуществлена, но одни только планы являются преступлением независимо от того, осуществились ли они или нет, из-за связей с политической партией Сальвини. Ранее этим летом Сальвини вызывали в итальянский сенат, чтобы дать ответы на вопросы, но он отказался сделать это, назвав обвинения "фантазиями", выдвинутыми политическими оппонентами. Он сказал, что никогда не брал у русских ни рубля, хотя складывается впечатление, что взял бы, если бы сделка не развалилась", - пишет издание. "(...) Ранее на этой неделе BuzzFeed и другие опубликовали новую аудиозапись со встречи в "Метрополе", на которой можно услышать голос, идентифицированный как голос Савоини, пытающийся заключить сделку на 72 млн долларов, которые должны были быть направлены партии "Лига" Сальвини в преддверии прошлогодних парламентских выборов в Европе в мае. Россиян, попавших под запись, идентифицировали как Андрея Юрьевича Харченко и Илью Андреевича Якунина. Имя третьего человека, которого на собрании называюсь только как "Юрий", не называется", - напоминает издание. "На слушании по этому делу в четверг в Милане адвокаты Савоини настаивали, что аудио BuzzFeed неприемлемо для рассмотрения, поскольку его происхождение не может быть проверено. Как предполагают многие, оно было записано одним из присутствовавших на московской встрече людей и найдено во время расследований полиции в отношении Савоини и других людей, а затем было слито в прессу кем-то, кто хотел нанести ущерб Сальвини, - говорится в статье. - У журналистов, которые шли по следу Савоини в Москве, также есть фотографии всех людей в "Метрополе", которые были представлены в качестве доказательств по делу. Адвокаты также утверждали, что Сальвини не был знаком с деталями встречи и что Савоини действовал сам по себе в пользу "Лиги". "Россияне, идентифицированные на записи, не чужаки для ближнего круга Путина. Харченко - помощник самого известного в России крайне правого лидера Александра Дугина. Во время пятилетней войны на Украине Дугин стал националистическим лидером, отрицающим глобализм и либеральные ценности; но после того, как поддерживаемые Россией силы не смогли захватить новые территории на востоке Украины, он заявил, что русская весна "сорвана дьяволом", - отмечается в статье. "То, что Путин обихаживает кого-то вроде Сальвини, вряд ли вызывает удивление. Сальвини публиковал селфи с Красной площади в футболке с изображением Путина и хорошо знаком с Москвой, часто путешествуя туда официально и в частном порядке. Он был активным сторонником отмены европейских санкций против России и строил свою кампанию на выборах в Европарламент, призывая к укреплению связей с Россией", - говорится в публикации. "В последние три-четыре года Путин поддерживал крайне правых идеологов и часто встречался с одним из ближайших союзников Сальвини в Европе, французским политиком Марин Ле Пен. Путин также встречался с венгерским лидером Виктором Орбаном, который называет Джорджа Сороса "сатаной", и с крайне правым президентом Чехии Милошем Земаном, все из которых являются частью одной группы, которая сейчас настаивает на отмене российских санкций в Европарламенте. Правящая партия Путина "Единая Россия" зашла так далеко, что даже подписала соглашения о сотрудничестве с "Лигой" Сальвини и австрийской "Партией свободы". Как заявил The Daily Beast союзник Путина Дугин, Стив Бэннон - это "последняя надежда в Соединенных Штатах, Сальвини в Италии, Ле Пен во Франции", - указывает издание. "Невозможно, чтобы Путин не знал о заключении многомиллионной сделки с Савоини и Сальвини,- предполагает газета. - Как было доказано в прошлом, когда Путин дает "зеленый свет", в действие вступают российские банки, предприятия и правительство, чтобы найти способы направить российские деньги крайне правым партиясм Европы, не привлекая особого внимания". "Мы открыто действуем против господствующих политических сил Запада, - заявил The Daily Beast Сергей Марков, советник Кремля, активно работающий на международной арене. - Мы разделяем те же ценности, что и крайне правые группы Европы, такие как христианская вера, крепкие семьи, защита частной собственности". Марков назвал ключевыми политическими союзниками Кремля Францию, Италию, Австрию, Чехию, Венгрию и Испанию. Марков также рассказал The Daily Beast, что Сальвини играет значимую роль в плане Путина. "Нет ничего странного в том, что наши предприятия хотят ему помочь, - сказал Марков. - Он заблокирует антироссийские санкции в Европейском парламенте". Ольга Крыштановская, директор Центра изучения российских элит в Государственном университете управления, говорит, что нынешняя стратегия Кремля заключается в том, чтобы создать сеть друзей на Западе. "Путин лично одобряет список крайне правых лидеров, с которыми Россия должна иметь дело, а затем его элита, включая политиков с мягкими либеральными взглядами, таких как Владимир Плигин, продвигают его, потому что они служат ему как солдаты", - сказала Крыштановская The Daily Beast. (...) "Российская элита мечтает о прекращении напряженности с Западом, но поскольку Путин ни за что не собирается возвращать Крым, он выбирает перекроить Запад, и российская элита помогает ему", - отметила Крыштановская. "В данный момент в Италии Сальвини не у власти, но он по-прежнему является членом Европейского парламента, где он может, не торопясь, ожидать падения итальянского правительства под председательством никого иного, как Джузеппе Конте. Сальвини также может использовать время вне всеобщего внимания и вне правительственных постов, чтобы делать все, что ему заблагорассудится, встречаться со старыми друзьями, собирать средства для следующих выборов и, весьма вероятно, делать новые селфи на Красной площади", - резюмируют авторы публикации Барби Латца Надо и Анна Немцова. Источник: The Daily Beast



