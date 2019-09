9 сентября 2019 г. Редакция | The Observer Взгляд The Observer на продолжающийся путинский подрыв демократии "Закулисные махинации Кремля на муниципальных выборах - это предупреждение Великобритании о необходимости защищать приближающиеся выборы", - пишет в своей редакционной статье британская газета The Observer. "Режим Владимира Путина сделал все, что мог, чтобы изменить и исказить результаты воскресных региональных выборов в России. Это не вызывает удивления. В последние годы стали печально известны как вопиющие, так и закулисные усилия Кремля по подрыву демократии как внутри страны, и за рубежом. В связи с приближением всеобщих выборов в Великобритании и США необходимо пристально следить за президентом России", - считает редакция The Observer. "Cобытия последнего времени, связанные с муниципальной избирательной кампанией в Москве, должны послужить предупреждением для всех, кто ценит свободные и справедливые выборы. В самом начале кампании режим исключил всех кандидатов от оппозиции в попытке обеспечить победу правящей партии "Единая Россия". Эта грубое вмешательство повлекло за собой массовые протесты в масштабах, невиданных с 2011-2012 годов (...)", - говорится в статье. - Вслед за этим последовали широкомасштабные аресты, шокирующие случаи жестокости полиции и скоординированная попытка запугать и заставить замолчать лидеров оппозиции, особенно смелого борца с коррупцией Алексея Навального. По иронии, Кремль жаловался на иностранное вмешательство. Тем не менее, демонстранты были непоколебимы, став отражением того, что, по мнению российских аналитиков, является более широким, глубоко укоренившимся недовольством Путиным и режимом, который многие считают некомпетентным, коррумпированным и безучастным". (...) Дефицит доверия к режиму не исчезнет после воскресного "массового хищения", пишет The Observer, напоминая, что, кандидаты "Единой России", не выставившей официально ни оного кандидата на выборах в Мосгордуму, "тайком представляют себя независимыми в попытке обмануть избирателей". "(...) В США растет беспокойство по поводу того, что Дональд Трамп, кампания которого в 2016 году была прямым бенефициаром российского вмешательства, делает недостаточно для предотвращения угрозы повторения в следующем году. Можно предположить, что это бездействие связано с надеждами Белого дома на то, что Трамп снова сможет извлечь выгоду из незаконной помощи своих друзей с севера. В июле директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Москва намерена попробовать свои силы в манипулировании результатами 2020 года", - указывает The Observer. "Согласно новому докладу независимого Центра американского прогресса, "все показатели говорят о том, что Россия будет и впредь активно вовлечена в нарушение демократических процессов в США в течение избирательного цикла 2020 года". Россия, по его словам, "последовательно меняет и обновляет свою тактику вмешательства, делая защиту будущих выборов еще более сложной задачей", в то время как другие страны, такие как Китай, следуют ее примеру. В докладе рассматриваются методы, используемые европейскими правительствами для предотвращения российского вмешательства, в том числе французские семинары по кибербезопасности для политических партий и немецкая стратегия ответных хакерских атак. Достаточно ли усилий предпринимает Великобритания для защиты предстоящих всеобщих выборов от манипуляций со стороны злонамеренных иностранных держав? Это срочный вопрос, требующий срочного ответа", - полагает газета. Источник: The Observer



