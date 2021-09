Одно слово предсказывает конец отношений - за три месяца до расставания

"Расставание обычно намечается задолго до конца отношений. При этом, согласно исследованию, употребление всего лишь одного слова может предсказать разрыв отношений", - пишет немецкий журнал Stern.

"Причины разрыва отношений так же индивидуальны, как и сами отношения. Но отдаление друг от друга у всех нас зачастую происходит похожим образом. Исследователи из Принстонского университета смогли убедиться в этом, изучив наше поведение в социальных сетях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences".

"В своем исследовании они изучили слова, используемые переживающими расставание людьми в интернете, а именно на платформе Reddit. Там существуют различные форумы на тему любви, отношений - и их окончания. На их основе исследователи определили конкретные языковые маркеры, которые могут указывать на расставание", - передает издание.

"При этом всего лишь одно слово привлекло их внимание - это слово "я". Исследователи пришли к выводу, что за три месяца до расставания люди в большей степени начинают говорить о себе, используя слово "я" вместо слова "мы".

"Это небольшое, но важное изменение в выборе слов, вероятно, остается незамеченным большинством людей - не говоря уже о нас самих. Однако оно играет важную роль. Ведь когда мы снова начинаем говорить о себе как об отдельном человеке вместо того, чтобы говорить о нас как о паре, особенно когда речь идет о будущем, наш партнер, кажется, перестает быть в нашем подсознании частью этого будущего", - говорится в публикации.

"Таким образом, представляется, что мы отдаляемся друг от друга в языковом плане задолго до того, как мы делаем это физически. В целом, считают ученые, наша речь меняется в течение длительного периода времени после окончания отношений - примерно за три месяца до расставания и до шести месяцев после. Исследователи пришли к выводу, что прежде чем мы смиряемся с расставанием, проходит примерно полгода".

"Поэтому, когда мы сами замечаем изменения в выборе слов, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Спросить себя, есть ли проблемы в отношениях и какие именно. Хотим ли мы по-прежнему иметь совместное будущее и если да, то какое. И как мы можем сделать его возможным, если будем заблаговременно обсуждать изменения в отношениях", - заключает Stern.