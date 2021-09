9 сентября 2021 г. Эндрю Битон | The Wall Street Journal Walk Ball: самый горячий тренд в раздевалках футболистов "Самый незабываемый момент в футбольной карьере нападающего Грейсона Уинтерса в колледже случился, когда он был в тренажерном зале в сандалиях. Он играл не в футбол. Он играл в Walk Ball. Первое правило уолкбола - во время уолкбола нельзя бегать. Это также единственное правило уолкбола. Это игра, основанная на простом коде - и футболисты повсюду одержимы им", - пишет The Wall Street Journal Издание описывает видеоролик Уитнерса, который играет во втором дивизионе Южного Назарянского университета в Оклахоме. (...) "Это было настолько сенсационным запуском Walk Ball, что сотни тысяч людей смотрели этот ролик снова и снова, как только он был опубликован в интернете", - говорится в статье. (...) "Уолкбол - это футбол плюс покер плюс увлечение социальными сетями, где никто не хочет опозориться и потерпеть крах, быть обведенным вокруг пальца или обманутым в медленном движении. (...) Уолкбол помогает перевернуть традиционные представления о футболе с ног на голову. Скорость не имеет значения. Хитрость превосходит атлетизм. (...)", - отмечается в публикации. "Дело не в том, кто быстрее, - говорит Рейкуан Смит из Норфолкского университета, снявший популярные видеоролики о уолкболе. - Это о том, кто может оказаться в выгодном положении для броска, а кто нет". "Подходящую арену для уолкбола можно практически везде. Футболисты по всей стране играют в раздевалках, в проходах продуктовых магазинов и даже на футбольных полях. Хэштег #walkballchallenge набрал более 6 млн просмотров в TikTok. Первоначальный 14-секундный клип Уинтерса посмотрели более 500 тыс. человек, и еще сотни тысяч человек просмотрели его, когда он был размещен в аккаунтах на других платформах", - пишет газета. "Все, кто играет в уолкбол, утверждают, что делают это потому, что видели, как в уолкбол играл кто-то другой в социальных сетях, и вирусные клипы следуют определенной схеме. Игроки двигаются медленно. Действие происходит быстро. Идущий защитник каким-то образом полностью обманут идущим принимающим", - сообщается в статье. "Пени Бун из Университета Мэриленда говорит, что теперь его команда, Terrapins, играет в уолкбол почти каждый день перед тренировкой. Играя в эту более странную и медленную версию, они разминаются для настоящего футбола. "Это нас разогревает", - говорит он. "По словам Буна, одна из черт, которая делает его ценным на футбольном поле - его скорость - не имеет значения, когда все ходят. В отличие от спортсменов, участвующих в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпийских играх, игроки в уолкбол не пытаются обойти друг друга. Они пытаются перехитрить друг друга. Это выравнивает игровое поле между ним и футболистами, которые могут весить более чем на 100 фунтов больше, чем он. А у более крупных парней может быть даже преимущество из-за их огромных размеров. (...) По его словам, ключ кроется в тонкой разнице между скоростью и быстротой. Дело не в быстрой ходьбе. Речь идет о быстром выполнении движений", - отмечается в публикации. (...) (...) "Поскольку Национальной лиги по уолкболу нет, также как и каких-либо правил, записанных где-нибудь в книжечку в ящике стола, некоторые из более мелких правил различаются от штата к штату. (...) Единственное правило, которое существует везде: никакого бега", - пишет The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal