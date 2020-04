10 апреля 2020 г. Джозеф Уолкер и Джаред С. Хопкинс | The Wall Street Journal Гиперреакция иммунитета может быть причиной многих смертей в случае COVID-19, и врачи изучают способы лечения "Иммунная система, выдающая гиперреакцию, может причинять больший урон, чем сам коронавирус, у пациентов с наиболее тяжелыми формами Covid-19, утверждают врачи и ученые. Эта набирающая силу теория может указать путь к потенциальному лечению", - передает The Wall Street Journal. "Относительно пути, по которому вирусная инфекция развивается у самых больных пациентов, многое остается неизвестным, однако все большее число экспертов считает, что гиперактивный иммунный ответ, а не вирус, в конечном итоге убивает многих пациентов с Covid-19, - говорится в статье. - По словам экспертов, в результате неуправляемого иммунного ответа легкие пациента перестают доставлять кислород к остальным органам, что приводит к дыхательной недостаточности и в некоторых случаях к смерти. По словам врачей, вышедшая из строя иммунная система может вызывать быстрое снижение функции легких, которое наблюдается у некоторых пациентов, в том числе у более молодых и относительно здоровых, после появления первых симптомов". "По мере того, как ученые стремятся лучше понять это явление, фармацевтические компании (...) сотрудничают с больницами, чтобы выяснить, могут ли лекарственные средства, которые доказанно подавляют неконтролируемый иммунный ответ, помочь наиболее больным пациентам с Covid-19, - пишет газета. - Некоторые врачи уже вводят такие лекарства пациентам, которые не могут дышать без поддержки аппаратов ИВЛ или для предотвращения ухудшения состояния пациентов, которые приближаются к дыхательной недостаточности". "(...) Врачи используют термин "цитокиновый шторм" для описания сверхактивного иммунного ответа, вызываемого внешними патогенными микроорганизмами, такими как бактериальные и вирусные инфекции. Белки, называемые цитокинами, являются частью арсенала иммунной системы для борьбы с болезнями. Однако если слишком много цитокинов выделяется в кровоток слишком быстро, это может привести к катастрофическим последствиям, включая недостаточность органов и смерть, - поясняет издание. - Как и в случае с другими заболеваниями, остается загадкой, почему цитокиновые штормы случаются у части, а не у всех пациентов с Covid-19, отмечают врачи. Одним из факторов может быть генетика". "Врачи и исследователи утверждают, что у наиболее тяжелых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в два этапа. Сначала иммунная система не реагирует на вирус достаточно быстро или эффективно. Затем иммунный ответ становится слишком агрессивным и наполняет организм цитокинами. Выброс цитокинов, по словам врачей, повреждает кровеносные сосуды и ведет к просачиванию жидкостей в легкие, наполняя их, как шарики, наполненные водой". "Вирус инициирует такую реакцию, - поясняет Я-Чи Хо, доцент Йельской медицинской школы, изучающий инфекционные заболевания. - Вторая проблема заключается в том, что наша иммунная система реагирует неправильно и вызывает этот цитокиновый шторм и закупоривает наши легкие. Вот почему пациенты умирают". "Для лечения пациентов с цитокиновыми штормами могут использоваться препараты, называемые кортикостероидами, но исследования их эффективности неоднозначны, причем некоторые исследования указывают на то, что пациенты с Covid-19 могут подвергаться более высокому риску смерти при лечении стероидами. Некоторые врачи не хотят использовать стероиды, потому что они в значительной степени подавляют иммунный ответ, что опасно для пациентов, борющихся с инфекциями". "По словам врачей, более эффективными могут быть лекарства, нацеленные на определенные цитокины, а не на всю иммунную систему (...)", - передает The Wall Street Journal, отмечая, что различные компании уже ведут исследования этих препаратов на пациентах с COVID-19 разной степени тяжести. (...) Источник: The Wall Street Journal