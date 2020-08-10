Тень страха над президентскими выборами в Белоруссии

"(...) Президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года и баллотировавшийся в воскресенье на шестой срок, использовал старые навыки и средства, с помощью которых он привык бороться с пробуждением оппозиции: запугивание и аресты. После кампании, в ходе которой неожиданно ставшая кандидатом 37-летняя бывшая учительница английского языка Светлана Тихановская вывела на улицы десятки тысяч людей - такого не происходило никогда за несколько лет - глава государства взял выборы под контроль", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Опасавшаяся за свою безопасность Тихановская, которая в мае прошлого года приняла факел борьбы от своего заключенного в тюрьму мужа, вынуждена была провести субботнюю ночь в тайном месте. Глава ее избирательного штаба была задержана. Марию Колесникову, одну из трех женщин, возглавивших оппозицию, ненадолго задержала белорусская ФСБ", - говорится в статье.

"Третий член троицы Вероника Цепкало покинула Минск, столицу Белоруссии, чтобы присоединиться к своему мужу, оппозиционеру в изгнании, находящемуся в Москве, что усугубило и без того более сложные, чем когда-либо, отношения между Белоруссией и ее большим российским соседом. Всего перед выборами было арестовано около 1300 человек. В их числе журналисты, причем иностранной прессе в большинстве случаев отказали в аккредитации для "освещения" выборов", - отмечает журналист.

"(...) Александр Лукашенко без прикрас заявил о своем отказе видеть у власти неопытных "несчастных девчонок" и пообещал не "терять контроль" над ситуацией. Влиятельный деятель из Минска также задействовал традиционные "рычаги" воздействия, представляя себя в качестве единственного гаранта стабильности в стране и размахивая призраком "заговора", подготовкой которого занималась оппозиция совместно с российскими наемниками из группы Вагнера", - указывает автор статьи.

"(...) Широко распропагандированный с помощью СМИ телефонный разговор накануне выборов между белорусским президентом и Владимиром Путиным, которые объяснились друг с другом, в частности, по поводу "дела Вагнера", был нацелен на то, чтобы успокоить ситуацию. Переизбранный в 2015 году с результатом в 89% голосов Александр Лукашенко, несмотря на свои мимолетные порывы, подозрительность и усталость от его власти, явно остается наилучшим вариантом выбора для своего российского союзника", - резюмирует Ален Барлюэ.