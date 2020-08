10 августа 2020 г. Алан Юхас | The New York Times Как выводы по России раскололи Трампа и разведывательные агентства США "Чуть более года назад американские разведывательные агентства подготовили секретный документ, в котором сообщалось, что российское правительство поддерживает президента Трампа на президентских выборах 2020 года, и этот вывод согласуется с их консенсусом о том, что Кремль пытался помочь ему в 2016 году. Директора национальной разведки попросили изменить эту оценку, он этого не сделал, и вскоре Трамп заявил, что директор уходит в отставку", - передает The New York Times. "Вскоре после появления нового исполняющего обязанности директора чиновник разведки внес изменения в документ, смягчив утверждение о том, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Трамп победил, говорится в статье, опубликованной в субботу в журнале The New York Times Magazine. Это расследование включает в себя детали, о которых ранее не сообщалось, связанных с опасениями чиновников в американских разведывательных агентствах при администрации Трампа, которые рассказали, как пытаются информировать президента, не вызвав его гнева и не потеряв работу", - пишет газета, добавляя, что автор расследования, репортер Роберт Дрейпер, побеседовал с 40 нынешними и бывшими сотрудниками разведки, законодателями и сотрудниками Конгресса. "(...) Предварительный проект засекреченного документа, подготовленного в прошлом году, Оценка национальной разведки, затрагивал хронический "больной вопрос" между сотрудниками разведки и Белым домом. Среди прочего, доклад рассматривал попытки России повлиять на американские выборы в 2020 и 2024 годах, утверждают несколько чиновников, которые ознакомились с ним. "Ключевым суждением" документа было то, что на выборах 2020 года Россия отдает предпочтение действующему президенту. Чтобы развеять любые предположения о том, что интерес Путина к Трампу остыл, этот вывод подкрепляется информацией из очень секретного иностранного источника, который тот, кто прочитал доклад, назвал "надежным на 100%", - говорится в статье. "Разведывательные данные, использованные аналитиками, также указали на то, что Россия работала в поддержку сенатора Берни Сандерса, который тогда участвовал в номинации на пост президента от демократов. Офицер-ветеран национальной разведки объяснил своим коллегам, согласно записям, сделанным одним из участников процесса, что это не отражает искреннего предпочтения в пользу Сандерса, а является попыткой "ослабить эту партию и в конечном итоге помочь нынешнему президенту США", - отмечается в публикации. "Позже тогдашнему директору национальной разведки США Дэну Коутсу было предложено изменить доклад. Коутс, который припомнил, что эта просьба поступила от сотрудника администрации, отказался. 28 июля Трамп объявил, что последним днем Коутса на этом посту будет 15 августа, то есть более чем на месяц раньше, чем ожидалось, что он уйдет в отставку". "В сентябре была распространена новая версия документа с исправлениями. В нем больше не указывалось четко, что Россия благосклонно относится к нынешнему президенту. Вместо этого там вкратце говорилось: "Российские лидеры, вероятно, считают, что шансы на улучшение отношений с США уменьшатся при другом президенте США". Эти изменения отразили то, что автор публикации, Роберт Дрейпер, назвал "отрезвляющим развитием событий эпохи Трампа", которое встревожило некоторых нынешних и бывших чиновников, законодателей и сотрудников Конгресса: "готовность разведывательного сообщества изменить то, что в противном случае оно произнесло бы напрямую, чтобы не расстраивать президента", - пишет The New York Times. (...) "(...) 13 февраля Шелби Пирсон, аналитик Управления директора национальной разведки, засвидетельствовала на закрытом слушании в Комитете по разведке Палаты представителей, что Россия отдает предпочтение тому, чтобы действующий президент победил на выборах 2020 года. Ряд республиканцев возразили против этого, и показания Пирсон были переданы Трампу. На следующий день, 14 февраля, он прервал рутинный брифинг по безопасности выборов, по словам одного из участников встречи. Он спросил тогдашнего директора национальной разведки, бывшего вице-адмирала Джозефа Магуайра: "Эй, Джо, насколько я понимаю, вы проинформировали Адама Шиффа и сказали ему, что Россия предпочитает меня. Почему вы сообщили это Шиффу?" "Хотя Магуайр пытался объяснить, что это был другой чиновник, Трамп продолжал задавать ему вопросы, и встреча прервалась. 19 февраля Магуайр был проинформирован, что на следующее утро он должен впустить в штаб-квартиру того, кто, вероятно, заменит его. На смену ему Трамп назначил Ричарда Гренелла, посла в Германии и бывшего пресс-секретаря посла в ООН, медийного консультанта и комментатора Fox News. (...) Источник: The New York Times