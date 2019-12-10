Женское сопротивление государственной власти

"По сей день российским женщинам нельзя становиться ни пилотами, ни пожарными. Скоро исключительно мужскими останутся только 79 профессий - но уже сейчас все больше женщин не хотят, чтобы их ограничивали старые запреты", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"На меня реагируют по-разному", - говорит 35-летняя дальнобойщица Евгения Маркова. "Женщина за рулем грузовика вызывает в России ажиотаж, ведь до недавнего времени женщины вообще не имели права работать дальнобойщицами. Экспедиционным компаниям, трудоустраивавшим женщин, приходилось платить штраф в размере без малого 3 тыс. евро в пересчете на европейскую валюту - для дальнобойщиков в России это три-четыре месячных зарплаты", - отмечает журналистка Ева Штайнляйн.

"Законодательный запрет, все еще действующий для 456 профессий, ведет свое начало от списка министерства труда, разработанного в 1978 году. Несмотря на технический прогресс, он был изменен лишь в незначительной степени, то есть является пережитком Советского Союза (...)".

"Этот список непригодных для женщин профессий по сути был связан прежде всего с особо трудной физической работой или условиями труда, которые могли быть опасными для способности к деторождению", - поясняет Алла Кирилина, профессор, известный российский лингвист, занимавшая до 2007 года должность заведующей лабораторией гендерных исследований МГЛУ.

"Российские защитницы прав женщин указывают, что научные доказательства опасности перечисленных в списке профессий для репродуктивного здоровья отсутствуют и женщины должны сами решать, является ли вообще материнство для них целью. Однако убежденность в том, что женщины обязательно должны сохранять свою способность к деторождению и использовать ее, глубоко укоренилось в российском обществе. Женщина, которая курит, поднимает тяжелые вещи или пьет много алкоголя, рискует получить резкое замечание от незнакомых людей: "Ты же девушка!".

"Как будто у меня был выбор!", - таким предложением или же крепким словом отвечает на подобное порицание дальнобойщица Евгения Маркова.

"Когда в конце 1990-х годов она осведомилась в колледже и узнала, что не может выучиться на водителя, потому что она девушка, Евгения стала программистом. Однако работа за письменным столом не для нее, - повествует издание. - Как только Маркова узнала о снятии запрета, она не медлила ни секунды: она прошла платное обучение на дальнобойщика, получила права категории "С" - и нигде не смогла найти работу, так как заниматься профессией женщинам все еще запрещено. (...) "Человек готов работать. Работодатель готов его трудоустроить. Но государство против. Причем оно здесь вообще?", - говорит Маркова. Однако она не сдалась - и все же нашла путь к профессии своей мечты: вместе со своим мужем она купила малотоннажный грузовик с кузовом-фургоном и стала сама заниматься поставками. (...) Она не единственная, кому удалось реализовать свое желание работать по профессии: в 2017 году права работать по своей профессии добилась во всех инстанциях капитан Светлана Медведева. (...) Два года назад работу в экспедиционной компании нашла и Евгения Маркова (...)".

"То, что женщина не справится с моей работой, это предрассудок и полная ерунда", - говорит она.

"По данным Росстата, в среднем женщины в России зарабатывают на 28% меньше своих коллег-мужчин. (...) При этом есть отрасли, в которых женщины зарабатывают еще меньше: например, в сфере бизнеса и управления зарплата женщин составляет лишь половину зарплаты коллег-мужчин, хотя 8 из 10 сотрудников здесь являются женщинами. (...) В среднем женщины получают в месяц примерно на 140 евро меньше - во многих городах это половина месячной ставки аренды жилья", - отмечает издание.

В документах Евгении Марковой по-прежнему значится "водитель", потому что официально слова "водительница" в русском языке нет. Это тоже нужно поменять, считает она: "Женщины уже давно есть во всех профессиях. А над словом "бухгалтер" можно только посмеяться, когда 80% бухгалтеров - женщины. В 19-ом веке, когда слово появилось в русском языке, среди них не было женщин - но, извините, с тех пор прошло 200 лет!".

"И все же с 2021 года для женщин будут запрещены только 79 профессий - уже в начале следующего года они смогут, например, пройти обучение на машиниста метро. Впрочем, для того, чтобы россиянки смогли работать в собственной стране водолазами и авиационными механиками или же участвовать в тушении пожаров, еще понадобится время", - пишет Frankfurter Rundschau.