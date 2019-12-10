Фиаско с генетически модифицированными детьми год спустя

"(...) Помните, как 28 ноября 2018 года на научном симпозиуме в Гонконге китайский биофизик Хе Цзянькуй из Шэньчжэньского университета объявил о рождении двух генетически модифицированных детей с использованием метода редактирования генома CRISPR-Cas9? Это вызвало осуждение всего международного научного сообщества. Год спустя стало известно, что опыт, характеризуемый многими этическими ошибками, вероятно, закончился неудачей", - пишет журналист Марк Гозлан на страницах швейцарской газеты Le Temps.

"Во время своей презентации в Гонконге Хе Цзянькуй утверждал, что использовал CRISPR-Cas9 на эмбрионах близнецов, чтобы ввести в их геном определенную мутацию гена CCR5, которая при ее присутствии на обеих копиях (наследуемых от обоих родителей), придает естественную устойчивость к вирусу СПИДа (ВИЧ). Целью этого эксперимента было обеспечить пожизненную устойчивость к ВИЧ для этих "детей CRISPR", известных под псевдонимами Лулу и Нана", - говорится в статье.

"Подобная генетическая манипуляция на человеческих эмбрионах, проведенная в рамках экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для пары, где отец был инфицирован ВИЧ, была подвергнута широкой критике", - отмечает журналист.

"(...) 3 декабря журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review посвятил этому делу три длинные статьи, в которых раскрываются выдержки из рукописи, которую китайский исследователь отправил в журнал Nature за неделю до объявления в Гонконге", - говорится далее.

"(...) Из этих документов следует, что эксперимент, судя по всему, не достиг цели. Китайские исследователи указывают, что только в одном эмбрионе произошли изменения в обеих копиях гена CCR5. Они считают, что это обеспечивает полную устойчивость к ВИЧ-инфекции, но нет никаких признаков того, что это так. На самом деле, исследователям необходимо было провести те же генетические манипуляции с иммунными клетками, чтобы узнать, действительно ли они стали устойчивыми к ВИЧ. А главное, статья не содержит каких-либо указаний на такую проверку после рождения детей. Поэтому приобретение устойчивости к ВИЧ так и не было продемонстрировано", - пишет автор статьи.

"Кроме того, близнецы приобрели мутации не в тех местах генома, где хотелось бы. Это не удивительно, поскольку инструмент геномной инженерии CRISPR-Cas9 не на 100% точен. При нем иногда происходят неожиданные мутации, называемые "вне цели", поскольку они расположены на некотором расстоянии от гена-мишени. Неясно, каковы могут быть вредные последствия этих мутаций для близнецов. Это одна из причин, по которой с 2015 года международное научное сообщество считает безответственным использование инструмента CRISPR для введения в человеческие эмбрионы или в половые клетки (яйцеклетка, сперматозоид) генетических модификаций, которые могут передаваться последующим поколениям", - пишет Le Temps.

"С учетом данных по клеткам ДНК пуповинной крови, самой пуповины и плаценты, оказывается, что не все эти клетки, проанализированные после рождения, являются носителями введенной мутации, - говорится в публикации. - Поэтому только часть клеток эмбриона могла приобрести устойчивость к ВИЧ. И даже если такая устойчивость была достигнута, то она является только частичной. Все это говорит о том, что близнецы Лулу и Нана происходят от эмбрионов, мозаичных в генетическом плане, считает Киран Мусунуру, профессор генетики в Пенсильванском университете, написавший редакционную статью в MIT Technology Review".

"К тому же, дата рождения близнецов, похоже, была сфальсифицирована. Они родились в октябре 2018 года, а не в ноябре, тогда как китайский исследователь вписал свой опыт в китайский реестр клинических испытаний на людях только 8 ноября 2018 года. Наконец, представляется, что родители были вынуждены согласиться на процедуру CRISPR как на единственную возможность воспользоваться вспомогательной репродуктивной технологией, поскольку для этой супружеской пары наличие ВИЧ-инфекции являлось препятствием для получения доступа к такому медицинскому обеспечению в Китае", - указывает Гозлан.