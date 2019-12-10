"Пострадавшими являются чистые спортсмены"

В скандале вокруг манипуляции допинг-пробами Россию на четыре года отстранили от участия в крупных соревнованиях. "Олимпийский комитет России намерен подать возражение. Юрий Ганус, глава российского антидопингового агентства РУСАДА, считает такой путь неверным", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"После решения ВАДА об отстранении России на четыре года глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус говорит о "трагедии". "Ее можно было предвидеть - и в этом беда", - сказал он в разговоре с Der Spiegel. "Я недоволен тем, что пострадавшими в этом скандале являются спортсмены. Они заложники этого ужаса, это настоящая трагедия", - сказал Ганус. По его словам, санкции вводятся не против тех, кто манипулировал данными, а против спортсменов", - передает журналистка Кристина Хебель.

"Должностные лица России не смогли ответить на вопросы ВАДА в скандале вокруг подвергшихся манипуляциям допинг-проб, сказал Ганус. При этом именно на них, по его словам, лежит ответственность".

"Решение исполкома ВАДА, принятое в понедельник, было ожидаемым. "То, что оно было принято единогласно, говорит о многом", - сказал Ганус. Глава РУСАДА в очередной раз призвал, наконец, инициировать изменения в российском спорте. В государственных и окологосударственных российских СМИ на протяжении нескольких дней говорится о мнимой антироссийской кампании. "Нет никакой кампании против России, по всему миру ведется борьба с допингом - и мы, наконец, тоже должны это делать", - заявил Ганус".

"Ганус надеется, что теперь российское руководство что-то предпримет: "Это момент истины для российских спортивных ведомств; необходимо принять меры. Нам нужна поддержка руководства России".

"У России есть 21 день, чтобы подать возражение. Тогда решение примет спортивный арбитражный суд CAS. РУСАДА не будет обращаться в суд, подчеркнул в очередной раз Ганус в понедельник. Он считает этот путь неправильным".

При этом о необходимости оспорить решение ВАДА в суде высказался, среди прочих, депутат и член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что решение нужно обжаловать.

"Произошедшее сегодня - позор, - написала в Instagram чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. - (...) Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах", - передает Der Spiegel.

В написании статьи участвовал Александр Чернышев.