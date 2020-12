10 декабря 2020 г. Надя Толоконникова | The New York Times Год радикального политического воображения "В 2020 году по нам ударила не только глобальная пандемия, но и полицейские дубинки. Мы наблюдали, как протестующие по всему миру вдыхали воздух, наполненный слезоточивым газом, теряли зрение от резиновых пуль и подвергались пыткам а в некоторых случаях - смерти. Мы отчаянно пытались найти своих близких среди арестованных и заключенных за участие в мирных протестах. Это был год радикального политического воображения: 2020 год побудил нас серьезно отнестись к нашим мечтам и вдохновил на создание лучшего, альтернативного будущего", - пишет на страницах The New York Times Надя Толоконникова, активистка и музыкант, основательница феминистской группы и арт-коллектива Pussy Riot. (...) "Трагическая смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года во время задержания полицией в Миннеаполисе привела к возникновению одного из крупнейших социальных движений в истории Америки. Это воспламенило движение Black Lives Matter: как показывают опросы, в демонстрациях Black Lives Matter в течение нескольких недель после смерти Флойда в США приняли участие от 15 до 26 млн человек. Black Lives Matter окажет глубокое влияние на наше отношение к справедливости в 2021 году и в последующий период. Справедливость должна означать расовую справедливость. Это также должно означать экономическую справедливость, гендерную справедливость и экологическую справедливость. Массовые социальные движения 2020 года научили нас мыслить целостно и комплексно, задавать серьезные вопросы и представлять лучшее будущее", - отмечает она. "В этом году мы начали представлять совсем другие пути развития нашей цивилизации: что, если мы радикально переосмыслим общественную безопасность? Можем ли мы получить выгоду от меньшего участия полиции в нашей жизни? Следует ли нам перенаправить средства и ресурсы полиции на программы в маргинализированных сообществах, перераспределив некоторые обязанности правоохранительных органов среди социальных работников? Что, если полиция, институт, потерявший наше доверие, будет демонтирована, а ее место займет другая более ответственная общественная организация? Кому служат сотрудники полиции и кого они защищают? Защищают ли они меня? Нам все еще нужно сажать людей за решетку? Реабилитировала ли кого-нибудь тюремная система? Разве использование практически бесплатного тюремного труда не является формой рабства? Можем ли мы представить себе пост-полицейский, пост-тюремный мир?" - задается вопросами Толоконникова. "Правительства, особенно с автократическими симпатиями, нервно отреагировали на мужественно радикальное политическое воображение своих граждан. Президент Трамп назвал активистов социальной справедливости "террористами" и сказал, что хочет "доминировать" над ними. Президент России Владимир Путин считает, что если вы настроены критически по отношению к нему, вы враг государства, которого нужно заставить замолчать, - говорится в статье. - В моей стране, России, правоохранительная система уже почти 10 лет занимается арестами членов Pussy Riot. Наши музыкальные клипы посвящены полицейскому насилию, как дома, так и за рубежом, потому что мы считаем, что это широко распространенная проблема, которую можно решить только совместными усилиями активистов по всему миру. В феврале 2015 года мы выпустили нашу первую англоязычную песню I Can?t Breathe в память об Эрике Гарнере, который умер предшествующим летом после того, как полицейский Нью-Йорка применил против него удушающий прием". "В августе российское правительство попыталось убить оппозиционного лидера Алексея Навального, моего друга, отравив его нервно-паралитическим агентом, - пишет автор публикации. - Примерно в то же время в Белоруссии режим президента Александра Лукашенко, друга Путина, стоял во главе арестов, избиений и пыток мирных демонстрантов, что только придало им решимости. Когда правительства реагируют с чрезмерной силой, как они поступают во всем мире, когда они не могут защитить мирных протестующих, это по праву вызывает большее сопротивление. В течение 2020 года антиправительственные протесты и массовые движения против насилия со стороны полиции вспыхнули в Гонконге, Чили, Ливане, Мексике, Великобритании и Франции". "Covid-19 выявил трещины в мировом политическом руководстве и заставил нас задавать вопросы об экономическом, расовом и гендерном неравенстве, в котором мы все живем. То, как наши правительства справлялись с пандемией, заставило многих из нас бороться за свое экономическое и физическое выживание. В США миллионеры и миллиардеры получили огромные налоговые льготы от правительства, в то время как очень много простых людей остались без доступного медицинского обслуживания или достаточного количества денег, чтобы платить за аренду". "Иногда вирус ограничивал нашу способность протестовать на улицах, но мы научились новым способам выполнения наших гражданских обязанностей и стали более эффективными цифровыми активистами. Помня о возможном ущербе, который социальные сети могут нанести нашему психическому здоровью, мы работали над тем, что я называю "интернет-гигиеной" - принципиальным использованием цифровых инструментов. Сегодня изображения и видео, распространяемые в интернете, обладают исключительной способностью противостоять пропаганде, фейковым новостям и высокомерию власть имущих с помощью простых, но убедительных наглядных фактов. (...) Устойчивый, организованный, творческий, мирный и умный активизм приблизит нас к реализации полностью демократического мира в 2021 году и в ближайшие годы", - утверждает Надя Толоконникова. Источник: The New York Times