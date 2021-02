10 февраля 2021 г. Джеймс Варни | The Washington Times Феномен "культуры отмены" ширится, и бизнес консультанта, специализирующегося на ней, процветает "Краеугольным камнем философии Эрика Дезенхолла является его желание, чтобы современное общество "отменило культуру отмены" (cancel culture, при которой человек или определённая группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению как в онлайн-среде, так и в реальном мире: "отмена" (англ. cancel) означает "прекращение поддержки" человека после того, как он сделал или сказали что-то, что считается возмутительным или оскорбительным - Прим. ред.). Однако в профессиональном плане это было бы плохо для бизнеса, поскольку Дезенхолл - консультант по культуре отмены. И в данный момент (...) его бизнес процветает", - пишет The Washington Times. "Я смотрю на это клинически, а не идеологически. Я смотрю на это, как смотрел бы хирург , - говорит он. - Мы занимаемся "отменами" в связи с #MeToo, Black Lives Matter, экологическими проблемами, так что в последние несколько лет это было настоящим минным полем". "Подрыв и остракизм были частью человеческого общества на протяжении веков, равно как и тюремное заключение и стигма, сопровождающие осуждения за настоящие преступления. Но нынешняя атмосфера, в которой люди живут в страхе, что случайное замечание или старая публикация в Facebook могут разрушить их мир, является относительно новой и продолжает расширяться", - говорится в статье. "Исторически всегда существовала тонкая грань между привлечением людей к ответственности и культурой отмены, но никогда не было ничего, подобного ситуации "Сначала казнь! Потом приговор" из "Алисы в стране чудес", - говорит Дезенхолл. - (...) Сегодня утверждение-обвинение равносильно "отмене", причем немедленно". "Отправную точку для этого неистовства определить трудно, - пишет газета. - По словам Дезенхолла, катализаторами стали недавние события, такие как убийство Майкла Брауна полицией в Фергюсоне, штат Миссури, и падение голливудского магната Харви Вайнштейна с вершин славы до признания преступником, а также взрывной рост социальных сетей. Однако во многих громких делах присутствовала некоторая доля подлинной вины. Вайнштейн попал за решетку после того, как его признали виновным по обвинениям в изнасилованиях", - отмечается в публикации. (...) "Понятно, что самые громкие примеры культуры отмены культуры связаны со знаменитостями, или, в случае с ложно обвиненными игроками в лякросс из Дьюкского университета, с людьми, у которых есть средства, чтобы защищать себя. Иными словами, с людьми, которые могут позволить себе нанять Дезенхолла. (...) Однако наем Дезенхолла - это еще не гарантия того, что шоу окончится. "Люди моей профессии хотели бы, чтобы вы думали: "Наймите меня - и вы увидите, как я творю чудеса". На самом деле лучшее, что мы можем сделать, это превратить гору конского навоза в простую кучу конского навоза, - говорит он. - Невозможно стереть интернет". "Причем относительная неизвестность не дает иммунитета. Любому, кто считает себя защищенным от истерии культуры отмены, стоит вспомнить Ника Сэндманна, старшеклассника из Кентукки, который присутствовал на митинге в Вашингтоне и столкнулся с активистом из числа американских индейцев, который бил перед ним в барабан. Толпа в соцсетях и многие известные СМИ заклеймили Сэндманна как исключительного расиста", - пишет The Washington Times. - (...) А старшеклассница лишилась заветной стипендии в Университете Теннесси, когда ее мстительный знакомый опубликовал длящееся секунды видео о том, как она пытается быть крутой и использует слово на букву "n", как звезды рэпа или хип-хопа. И это были ужасающие события из частной жизни обычных американцев, попавшие в новости. Дезенхолл указывает, что люди сталкиваются с некоторой формой частной культуры отмены". "Я знаю случаи, когда кто-то не хочет, чтобы чей-то ребенок поступал в подготовительную школу, и отправляет частное письмо, в котором говорится, что Джонни Смит - член Proud Boys ("Гордые парни" - крайне правая радикальная неофашистская политическая организация - Прим. ред) и посещает расистские митинги, - говорит он. - Вы бы никогда об этом не узнали. Но это работает ". (...) "58-летний Дезенхолл также является автором книг и вместе с другими писателями участвует в Zoom-конференциях, где зачастую он оказывается "младшим в группе". "Это люди, которые достигли совершеннолетия в 60-х годах, и они задаются вопросом, не появится ли кто-нибудь из их прошлого, 50 лет спустя, с обвинениями, связанными с сексуальными домогательствами или с наркотиками, - рассказывает он. - Что я начинаю видеть, так это то, как представители левого лагеря говорят: "Это проблема". Так что было бы ошибкой утверждать, что левые в целом довольны этим. Я думаю, что изначально так и было, но теперь я слышу от очень, очень либеральных авторов и репортеров вопрос: "Когда это закончится?" (...) "От культуры отмены можно увернуться, уйдя с работы. По словам Дезенхолла, несколько его друзей бросили преподавание из-за страха: "Я знаю людей, которые перестали преподавать, потому что не поставили ребенку оценку, которую тот хотел, и следующее, о чем они узнают - это о сексуальных домогательствах или о расовых обвинениях". (...) "В данный момент телефон Дезенхолла продолжает разрываться. По его словам, культура отмены будет уничтожена огромной ценой только тогда, когда у нее появится собственный Робеспьер, а пирамида жертв станет слишком большой", - отмечает издание. "Это действительно возвращает нас к Эпохе террора: как только люди начнут видеть, что это убивает всех, это станет проблемой личного риска, - сказал он. - Пока не появится массовое ощущение личного риска, ничего не изменится". Источник: The Washington Times