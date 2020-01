10 января 2020 г. Пол Кендолл | The Telegraph Почему посткоммунистическая Россия влюбилась в такую американскую мыльную оперу "Санта-Барбара" "(...) В начале 1992 года, всего через несколько недель после распада Советского Союза, Россию охватило явление, которое по интенсивности могло сравниться разве что со страшно холодной зимой. По всей огромной стране, перед лицом нарастающего хаоса преступности и хаоса в политике, миллионы и миллионы граждан каждую неделю часами смотрели и переживали по поводу событий в американской мыльной опере "Санта-Барбара". В честь сериала называли города. Отели и бары имитировали архитектуру Санта-Барбары. Люди давали своим собакам и кошкам клички в честь главных героев (Иден, Мейсон, Круз). В обиход даже вошла фраза: "Ну что за Санта-Барбара" - то есть "Ну что за мелодрама", - пишет The Telegraph. "Первоначальный показ сериала, первой американской мыльной оперы в России, в четверг, 2 января, на национальном канале РТР, был подобен"разрыву ядерной бомбы в разгар русской зимы", говорит исландский художник Рагнар Кьяртанссон, и у большинства россиян сформировал первое впечатление о капитализме", - пишет издание. "Люди жили при социализме и читали стихи за кухонным столом, и вдруг внезапно появляется эта американская "бомба", мыльная опера, в которой красивые люди решают проблемы богатых, - говорит Кьяртансон. - Это полностью изменило Россию". "43-летний Кьяртансссон, восхваляемый в Европе и Америке за его диковинное искусство перформанса (...), теперь планирует изучить эмоциональное и психологическое влияние "Санта-Барбары" на Россию в новой эпической работе. С помощью продюсерской компании и актерского состава из России он собирается переснимать по одной серии сериала на русском языке каждый день в течение пяти месяцев в нефе похожего на собор музея современного искусства в центре Москвы", - сообщает газета. "В нефе будет полно людей, декораций, камер, актеров, дым-машин и всего такого, - говорит он. - Но на самом деле это будет не о "Санта-Барбаре". Это будет об истории и эмоциях, а также о том, как этот момент на телевидении помог создать современную Россию". Почему эта мыльная опера, в котором рассказывалось о жизни двух богатых калифорнийских семей, Кэпвеллов (во главе с властным Си Си) и Локриджей (возглавляемых ненавидящей Кэпвеллов Минкс), вызвал такие эмоции, "западному зрителю может быть понятно не сразу: (...) в России, сразу же после коммунизма, сериал служил как блаженным эскапизмом, так и захватывающим дух образованием. Как вспоминал родившийся в Ленинграде писатель Михаил Йоссель в эссе 2017 года о феномене "Санта-Барбары" (эта статья и вдохновила Кьяртанссона на его проект), если ты был "обычным гражданином, (...) в твоей жизни было немного драгоценных определенностей. И Санта-Барбара была одной из них, и она была самой красивой и самой оптимистичной из всех". Вдобавок ко всему, отмечал Йоссель, (...) мужчины в Санта-Барбаре не мочились в коридорах, не пили первым делом с утра дешевый одеколон и не умирали от цирроза печени, едва им перевалит за 50. Погода в Санта-Барбаре никогда не опускалась до -30, никто никогда не голодал (...). И что лучше всего, писал Иоссель, "в Санта-Барбаре люди никогда, даже мимоходом, не упоминали о России". "(...) Поражение России в длившейся десятилетиями холодной войне стало одним из самых унизительных моментов в ее истории, и вдруг людям пришлось столкнуться с возможностью того, что вопреки тому, что им говорили, Америка, возможно, все это время была права. Их президент Борис Ельцин даже консультировался с несколькими известными американскими экономистами при составлении планов своей "шоковой терапии"; срочной денежной реформы, которая разрушила государственное регулирование и почти мгновенно возвестила о приватизации и капитализме свободного рынка", - пишет автор публикации Пол Кендолл. "Таким образом, в отсутствие какой-либо другой информации, россияне смотрели "Санта-Барбару" и начинали задаваться вопросом, превратятся ли и они тоже в симпатичных, уверенных в себе персонажей из мыльной оперы: свободных быть самими собой, делать все, что они хотят и следовать своим мечтам (Одна из причин, по которой россиянам нравится Дональд Трамп, заключается в том, что кажется, что он сошел с экрана телевизора из мыльной оперы)", - продолжает он. "Мы хотели, чтобы первый сезон оказал большое влияние, чтобы он стал культовым", - говорит Франческо Манакорда, художественный руководитель ГЭС-2, музея площадью 40 000 кв. метров, где Кьяртанссон будет снимать свою версию сериала и который все еще строится на берегах Москвы-реки напротив Кремля. "Санта-Барбара действительно повлияла на российский психологический склад, и устраивая ежедневный ремейк, Рагнар позволит посетителям еще раз пережить эмоции, вернуться к истории и, благодаря этим эмоциям, лучше понять историю". В статье подчеркивается, что открытие музея стоимостью 225 млн фунтов, который возводится внутри бывшей электростанции под руководством звездного архитектора Ренцо Пиано, состоится не раньше осени, но "общие параметры проекта уже согласованы: Кьяртанссон начнет с серии 217, первой серии, показанной в России (показ сериала закончился в 2002 году, спустя 1800 серий), и подойдет к делу со всей ответственностью". "Я люблю Россию, - говорит он. - Я впервые побывал здесь в 1997 году и влюбился в атмосферу безумия. Все было просто совершенно сумасшедшим. А потом, когда я снова приехал в 2000-х, можно было видеть, как она менялась, на смену хаосу пришла некоторая стабильность, и появился средний класс. Можно было видеть и [Тойота] "Короллы", и сломанные старые "Лады", и шикарные "Мерседесы". "Но я также обнаружил, что у меня было много предубеждений по поводу России. Мы [на Западе] смотрим на нее слишком упрощенчески и должны быть осторожны. Поэтому я не собираюсь прийти [в ГЭС-2] и заявить: "Вот как это должно быть". Мы будем снимать это так, чтобы перформанс работал, но это не будет шуткой. Как всегда говорила моя бабушка: "Нет ничего более скучного, чем шутка". (...) Источник: The Telegraph