Бывший глава разведки Великобритании: Россия провоцирует хаос в киберпространстве и должна получить по заслугам

"Россия провоцирует хаос в киберпространстве и должна получить по заслугам, если она продолжит подрывать демократические институты на Западе, заявил в понедельник бывший глава британской разведслужбы Центр правительственной связи (GCHQ)", - передает Reuters.

На вопрос о том, угрожают ли российские власти демократическому процессу, Роберт Ханниган ответил: "Да... В киберпространстве слишком много хаоса, порожденного действиями российского государства".

В первом интервью с момента ухода с поста в GCHQ Ханниган назвал позитивным то, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель публично "не так давно это разоблачили".

"В конечном итоге, людям приходится противостоять деятельности российского государства и демонстрировать, что это неприемлемо, - заявил он. - Это не должны быть ответные меры в киберпространстве, хотя, возможно, они понадобятся в какой-то момент в будущем. Это могут быть санкции и другие меры, просто чтобы обозначить некоторые красные линии и сказать, что такое поведение неприемлемо".