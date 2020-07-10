Лукашенко - это будущее Путина

(...) "Владимир Путин остается весьма популярным (...). У него едва ли есть какие-либо заслуживающие доверия конкуренты, в немалой степени потому, что потенциальные конкуренты сталкиваются с фальшивыми судебными процессами, тюремным заключением и даже насилием. И предлагаемый Кремлем национализма в сочетании с расходами на социальные нужды остается вполне популярным, даже несмотря на то, что разрыв между обещаниями и реальностью, когда дело доходит до уровня жизни, становится все шире", - пишет на страницах Foreign Policy Крис Миллер, доцент в Школе Флетчера, директор по Евразии в Исследовательском институте внешней политики и автор книги "Путиномика: власть и деньги в возрождающейся России".

"Социально-экономическая стабильность, советская ностальгия и репрессивная политика оказались мощным коктейлем в России и других частях постсоветского пространства. Но в бывшей советской стране, которая больше всего похоже на Россию, в Белоруссии, что-то идет не так. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко предстоит переизбрание 9 августа после кампании, которая уже продемонстрировала всю глубину непопулярности его правительства. Он вполне может победить на выборах, скорее всего, заблокировав своих оппонентов, но он не может поколебать статистику, согласно которой его поддерживают только 3% населения, как показал один опрос общественного мнения до того, как Лукашенко запретил опросы", - говорится в статье.

"Лукашенко находится у власти с 1994 года, поэтому его проблемы нельзя объяснить нехваткой политических навыков. По сравнению с другими европейскими лидерами, его подход к коронавирусу - отрицание его важности и рекомендация таких методов лечения, как водка и вождение трактора - был уникально неадекватен, подрывая его популярность. И все же корни дилеммы Лукашенко глубже. После 26 лет управления Белоруссией его экономические обещания кажутся пустыми, значимость образов советских времен уменьшается, и даже угрозы репрессий теряют свою силу", - уверен автор.

"Легко понять, почему лукашенковские обещания более высокого уровня жизни больше не работают. Беларусь, как и Россия, все больше отстает от соседей, таких как Польша и Литва, из-за периода экономической стагнации, которая только усугубилась из-за пандемии. У советской ностальгии также есть пределы, поскольку советская эра все больше и больше уходит в историю. Лукашенко извлек экстраординарную политическую выгоду, сокрушаясь о распаде Советского Союза и последовавшем социально-экономическом кризисе. Но это было почти 30 лет назад. Более четверти населения родилось после распада Советского Союза. Сегодня все труднее обвинять в проблемах Белоруссии этих исторических призраков", - отмечается в публикации.

"Крах поддержки Лукашенко изменит политику в Белоруссии, даже если старый диктатор выживет, заключив в тюрьму своих соперников. Для остального мира то, что происходит в Белоруссии, имеет большее значение как намек на потенциальное будущее России. Нет другой страны, более похожей на Россию, чем Белоруссия. (...)"

"Конечно же, различия между двумя странами есть - прежде всего, это российский статус великой державы (...). Но многие сходства в политических платформах, предлагаемых Лукашенко и Путиным - обещания социальных расходов, советская ностальгия и методы сильного лидера - означают, что судьба Лукашенко значит многое для будущего России. Если Лукашенко будет в большей степени полагаться на репрессии для сохранения власти, это подорвет утверждение Путина о том, что их общие политические обещания широко популярны. Если Лукашенко будет свергнут, это создаст прецедент, очень опасный для Путина, который готовится к еще 16 годам у власти. Кремль должен надеяться, что Лукашенко каким-то образом восстановит свой авторитет, чтобы его популярность не упала еще глубже - и не увлекла Путина за собой", - заключает автор.