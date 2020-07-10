"Новая нормальность"

"На севере России снова горят целые леса, с января огонь охватил уже около 8 млн га леса. Природозащитная организация WWF предупреждает, что подобные катастрофы могут стать обычным явлением", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Сибирь движется к новому рекордному сезону пожаров, - отмечает журналист Йоахим Вилле. - (...) Пожарам на протяжении нескольких недель способствует экстремальная засуха, сильный ветер и жара до 38 градусов. Всемирный фонд дикой природы WWF предупреждает, что из-за прогрессирующего потепления климата подобные масштабные лесные пожары могут стать "новой нормальностью".

"Согласно опубликованным на этой неделе данным европейской системы зондирования Земли Copernicus, в июне в некоторых регионах Сибири температура превышала многолетние средние значения за этот месяц до 10 градусов. В Восточной Сибири 21 июня системой Copernicus был зафиксирован температурный рекорд в 37 градусов, а наблюдательная станция в российском городе Верхоянск и вовсе сообщила о 38 градусах, однако это значение еще должно быть подтверждено Всемирной метеорологической организацией".

"В среднем данные по арктической части региона превышали обычные значения на 5 градусов - что на 1 градус больше, чем максимальные показатели за июнь в 2018 и 2019 годах, - пишет издание. - В семи регионах России власти объявили чрезвычайное положение".

"Сухая почва и высокие температуры - это "идеальные условия для продолжительных и больших по площади пожаров", отмечает работающий с Copernicus исследователь Марк Пэррингтон. Окончания масштабных пожаров, по его словам, не предвидится. Поэтому в 2020 году пламенем может быть объято еще больше леса, чем в 2019 году - тогда, согласно оценкам, пострадало около 15 млн га леса".

"Greenpeace обвинил власти затронутых пожарами регионов в том, что они не сделали выводов из катастрофы 2019 года: "С высокой долей вероятности бедствие в лесах Сибири и Дальнего Востока повторится". Деревни и города могут снова погрузиться в густой дым. Во времена эпидемии коронавируса это особенно опасно для людей с заболеваниями дыхательных путей. Исследования показали, что более тяжелое течение Covid-19 чаще возникает у людей в регионах с сильным загрязнением воздуха", - подчеркивает издание.

" WWF предупреждает, что рекордные пожары 2019 года - у Северного полярного круга, в Австралии или у Амазонки - в будущем, возможно, будут не редкими экстремальными явлениями, а правилом".

"Последствия будут катастрофическими, считают в WWF. "Пожары угрожают жизни людей и разрушают жизненные пространства множества видов животных и растений". К тому же уничтожение леса способствует потеплению Земли. Согласно исследованию, в 2019 году в дополнение к 33 млрд тонн выбросов CO2, обусловленных производством энергии, в атмосферу попало около 7,8 млрд тонн CO2 из-за лесных пожаров".

"По данным Copernicus, в июне выбросы CO2 за Северным полярным кругом составили почти 60 млн тонн - что значительно больше, чем в рекордном июне 2019 года, когда в атмосферу попало 53 млн тонн CO2".

"К тому же, по данным WWF, во многих регионах сильно увеличилась продолжительность лесных пожаров. Это касается, например, Австралии, где осенью и зимой прошлого года возникали настоящие огненные смерчи с температурой более 1000 градусов Цельсия, в результате которых погибли десятки людей и более 1,2 млрд животных".

"Для противодействия тенденции фонд требует сместить фокус с тушения пожаров на их предупреждение. "Мы должны всеми силами вступить в борьбу с климатическим кризисом", - призывает эксперт WWF Сюзанна Винтер. Необходимо ужесточить цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году и остановить вырубку лесов. В частности это касается тропических лесов, которые накапливают особенно много CO2", - передает Frankfurter Rundschau.