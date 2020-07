10 июля 2020 г. Луи Шаюно | Slate.fr Никола Тесла стал иконой для маскулинистов "(...) Каждый год в начале июля происходит один и тот же ритуал: в социальных сетях появляется множество публикаций во славу Николы Теслы: "10 июля 1856 года - годовщина величайшего изобретателя в истории. Никола Тесла - кумир MGTOW!", - написал один пользователь интернета в 2019 году на Reddit со ссылкой на движение Men Going Their Own Way (мужчины, идущие своим путём), то есть сообщество маскулинистов, выступающее за отказ от семейных уз ради того, чтобы сосредоточиться на "жизни для себя" в мужском понимании этого понятия", - пишет Slate.fr. "(...) В последние годы изобретатель стал иконой в культуре маскулинизма, современной форме антифеминизма, чьи сторонники обеспокоены ухудшением положения мужчин в условиях кризиса. Помимо гениальности Теслы, завораживает его личная жизнь, в частности, его выбор в пользу одиночества", - говорится в статье. "Совершалось много попыток инструментализации его жизни со стороны так называемых спиритуалистических сект", - отмечает Массимо Теодорани, итальянский астрофизик, автор книги "Тесла. Озарение гения". Используя образ Николы Теслы, маскулинисты хотят доказать, что когда мужчина остается холостяком, то у него гораздо больший интеллектуальный потенциал, чем если он женится: "Он решил не отвлекаться на женщин. [...] Он получил сотни патентов на свои изобретения и сформировал XX век. Вы действительно думаете, что он мог бы создать все это, если бы у него на иждивении были жена и дети?" - вопрошает в видеоролике американский ютубер Сэндмен, пользующийся большой популярностью в сообществе MGTOW. "(...) В своей книге "Тесла. Человек из будущего" его биограф приводит ответ Теслы одному журналисту, который спросил его об отношении к браку: "Для художника да; для музыканта да; для писателя да; но для изобретателя - нет. Первых трех вдохновляет влияние женщины, любовь ведет их к прекрасным творениям, но у изобретателя иная природа, настолько преисполненная интенсивных диких и страстных переживаний, что, отдаваясь женщине, которую он мог бы полюбить, он отдал бы все [...]. Я не думаю, что можно привести много примеров замечательных изобретений, сделанных женатыми мужчинами". "Для многих безбрачие Николы Теслы все еще остается неразгаданной загадкой. (...) Некоторые считают, что он был геем, но его биограф Маргарет Чейни предлагает другие объяснения: "Из-за своих фобий Тесла сделался малоподходящим кандидатом для интимных отношений", - поясняет она. Его страх перед гладкими круглыми поверхностями, в частности, перед жемчужными серьгами, не позволял ему переносить присутствие женщин из высшего общества Нью-Йорка. Американский психиатр Жюль Эйзенбуд, который проанализировал детство Теслы и его отношения с матерью, также пришел к выводу, что у изобретателя был " невроз навязчивых состояний". "(...) Тесла любил делиться своими философскими пророчествами, особенно о равенстве мужчин и женщин. 10 августа 1924 года в колонках техасской газеты The Galveston daily news (теперь ставшей The Daily news) он разъяснил, почему испытывает сожаление по поводу эмансипации женщин: "Нежная и мягкая женщина, вызывавшая у меня восхищение, практически исчезла. На смену ей пришла женщина, которая считает, что ее главный успех в жизни состоит в том, чтобы быть похожей на мужчину - в выборе одежды, в тоне голоса и действиях, в спорте и любых достижениях. Мир пережил много трагедий, но, на мой взгляд, самой большой трагедией является нынешняя экономическая ситуация, когда женщины борются с мужчинами, и во многих случаях им удается узурпировать их место в профессиональной и промышленной сфере. Набирающее силу стремление женщин отодвинуть мужчин на задний план является признаком разрушения цивилизации". "(...) Спустя столетие комментарии Теслы о женщинах вновь всплывают в социальных сетях и на форумах маскулинистских активистов, - говорится в публикации. - По мнению Массимо Теодорани, это чисто политическая инструментализация: "Если бы он узнал об этом, он бы перевернулся в могиле. Он, конечно, был странным человеком, но он любил женщин и ценил их ум. На мой взгляд, его заявления были неверно истолкованы: он имел в виду лишь то, что помимо интеллекта, женщине делает честь ее женственность". "В 1926 году Тесла дал новое интервью, на этот раз для журнала Colliers, где он предсказал то, что "борьба женщин за гендерное равенство приведет к созданию нового полового порядка, в котором женщина займет главенствующую роль [... ] Женщины добьются равенства, а затем и главенства не благодаря примитивной физической имитации мужчин, но благодаря пробуждению интеллекта". Такими высказываниями он парадоксальным образом приобретает имидж мужчины-феминиста", - резюмирует автор статьи. Источник: Slate.fr