10 июня 2019 г. Майк Рогоуэй | The Oregonian Что стоит за громкой портлендской сделкой на рынке марихуаны: российский миллиардер и консолидация рынка каннабиса "Миллиард долларов за портленскую компанию по производству марихуаны. Это ошеломительная цифра. Сделка по покупке компании Cura Cannabis стала крупнейшим приобретением в истории легализованной марихуаны в Соединенных Штатах. Это признак того, насколько быстро растет рынок. И это только начало истории. Curaleaf, компанию из Массачусетса, которая и приобрела бизнес компании Cura в сфере рекреационной марихуаны, поддерживает российский миллиардер, чье состояние способствовало ее росту. Инвесторы оценивают этот стартап почти в 4 млрд долларов и прогнозируют, что его стоимость вырастет на 20% после того, как сделка по покупке всех акций Cura будет закрыта", - сообщает газета американского штата Орегон The Oregonian. Рынок марихуаны в США "это постоянно меняющаяся отрасль, зажатая между своими подпольными корнями и новой эрой огромного коммерческого потенциала. Он стремительно консолидируется, и первые игроки, такие как Cura и Curaleaf, оба имеющие весьма неортодоксальную корпоративную историю, стремятся получить ранние преимущества", пишет газета. "Как и в других новых отраслях, конопляный бизнес сталкивается с огромной неопределенностью и быстрыми изменениями. Рекреационная марихуана остается незаконной в соответствии с федеральным законом, и неясно, когда или как это может измениться", - говорится в статье. "(...) Это не та игра, в которую хотят играть все. Традиционные источники финансирования, такие как американские инвестиционные банки и авторитетные компании по производству потребительских товаров, не хотят участвовать в бизнесе, связанном с марихуаной, - подчеркивает издание. - Отчасти это связно с тем, что рекреационная марихуана остается незаконной в соответствии с федеральным законом, что увеличивает риск и делает сложным или невозможным привлечение банков, использование кредитных карт и других традиционных инструментов ведения бизнеса для работы". "(...) Это открыло двери для некоторых нетрадиционных игроков. Исполнительным председателем Curaleaf и акционером, имеющим контрольный пакет акций, является Борис Йордан. Почти три десятилетия назад он был одним из американских инвестиционных банкиров, которые ворвались в Россию, чтобы помочь приватизировать ее государственные предприятия в условиях смятения, царившего после распада Советского Союза", - сообщает The Oregonian. "Поддержку Йордану оказывает Андрей Блох, магнат-миллиардер российского молочного рынка. Блох имеет гражданство США, но живет в Москве. Ему принадлежит 28% акций Curaleaf; Йордан контролирует 31%", - отмечается в публикации. "Из пяти членов правления Curaleaf трое, в том числе Йордан, привносят свой опыт в области российских финансов в свое наступление на новый рубеж - легализованной марихуаны в США, - подчеркивается в статье. - По мере того, как штаты один за других предпринимают шаги по легализации рекреационной марихуаны, Йордан видит возможности, похожие на те, что возникли после распада советской промышленности". "Это похоже на Россию в 1990-х годах, - заявил Йордан в интервью Bloomberg в 2017 году. - Мы говорим об отрасли, которая находится в зачаточном состоянии, и которую нужно создавать с нуля, с законодательством и всем остальным". "(...) Легализация марихуаны происходит поэтапно, причем каждый штат устанавливает собственные правила и стандарты лицензирования. Медицинская марихуана разрешена в 33 штатах, в то время как рекреационная марихуана - в 10 штатах, включая Орегон, Вашингтон и Калифорнию. Недавно принятый закон в Иллинойсе сделает 1 января этот штат 11-м", - сообщается в статье. Издание отмечает, что обычно штаты выдают ограниченное количество лицензий на выращивание и продажу марихуаны, поэтому крупные компании в этой сфере консолидируются - стремятся стать еще крупнее, покупая одна другую в погоне за региональными рынками. "Curaleaf имеет 43 пункта продажи, около десяти локаций, где выращивается марихуана, и 11 пунктов переработки - все они находятся на Восточном побережье", - передает газета. "(...) Хотя покупателем в сделке выступает Curaleaf, частная компания Cura на самом деле крупнее - в прошлом году ее продажи марихуаны составили 100 млн долларов. Неясно, почему Cura приняла решение о своей продаже вместо того, чтобы сделать собственные приобретения, но свой вклад в это могло внести трудное наследие портлендской компании", - пишет издание. По данным газеты, "Шейн Книсс, основатель компании, которая стала Cura, начал отбывать трехлетний срок лишения свободы в федеральной тюрьме, признав себя виновным в получении денег от пенсионеров штата Орегон для инвестирования в стартапы, связанные с марихуаной". Около 60 пострадавших лишились в результате этого мошенничества 1 млн долларов. "Кроме того, бывший генеральный директор Cura Нитин Ханна ушел с руководящего поста Cura в мае 2018 года после того, как члены Орегонского каннабис-сообщества заострили внимание на обвинениях в изнасиловании, выдвинутых против него в результате инцидента в 2012 году. Ханна всегда отрицал эти претензии; два года спустя он урегулировал гражданский иск со своим обвинителем, не признав совершения преступления", - сообщается в публикации. "(...) Curaleaf отказалась обсуждать проблемную историю Cura, но он уже была хорошо знакома с портлендской компанией, прежде чем объявить о приобретении в прошлом месяце. Инвестиционная фирма, контролируемая Йорданом, приобрела 12% акций Cura, когда Ханна был еще у руля. Документы, связанные с этой сделкой, указывают на то, что Йордан отказался от участия в переговорах о поглощении, так как сделка формировалась почти в течение года". "(...) Curaleaf остается относительно скромным бизнесом, хотя и быстро развивающимся. (...) Небольшое сообщество инвестиционных аналитиков, которые следят за рынком легальной марихуаны, отмечают, что стоимость Curaleaf подкрепляют миллиардеры, которые контролируют компанию и обязались не продавать свои акции до следующей осени. Но аналитики также говорят, что компании предоставляют возможность извлечь выгоду из потенциально взрывного роста для инвесторов, которые готовы рискнуть", - подчеркивается в статье. Источник: The Oregonian