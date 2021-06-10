Российский бизнесмен арестован в кантоне Вале по запросу США

"Всего за несколько дней до саммита Владимира Путина и Джо Байдена арест в Швейцарии может спровоцировать новую напряженность в отношениях между Россией и США, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - Как стало известно только сейчас, российский бизнесмен Владислав Клюшин уже с марта 2021 года находится под арестом в Сьоне. Причиной его задержания стало обвинительное заключение и запрос на экстрадицию, направленные Швейцарии американским судом в штате Массачусетс".

"Швейцарские адвокаты Клюшина пытались предотвратить его выдворение, подав апелляцию в Федеральный уголовный суд. Однако ее отклонили как судьи в Беллинцоне, так и впоследствии Федеральный суд в Лозанне", - сообщает издание.

"Причина, по которой 40-летний Клюшин находился в Швейцарии, пока не ясна. В ответ на запрос Федеральное управление юстиции подтвердило, что Клюшин был арестован 21 марта. 19 апреля посольство США в Берне официально запросило экстрадицию россиянина. В США его совместно с несколькими сообщниками обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов. Адвокат Клюшина в Женеве не ответил на вопросы издания", - говорится в публикации.

"Клюшин является владельцем российской компании "М 13", которая занимается мониторингом и анализом СМИ с помощью специальной программы "Катюша". (...) Эта система существует уже несколько лет и используется в основном российскими министерствами, а также пресс-службой Кремля для мониторинга СМИ и оперативного реагирования на критические сообщения".

"По данным российского торгового реестра, в прошлом году компания "М 13" получила заказы на сумму, эквивалентную примерно 17 млн франков, почти четверть из которых поступила от министерств и государственных учреждений", - отмечает издание.

"Сам Клюшин заявил швейцарским судам, что его дело имеет особое значение, поскольку его компания "играет стратегически важную роль для российского правительства". Очевидно, он хотел намекнуть, что ордер на арест из США был политически мотивирован. Кроме того, согласно решению Федерального суда, он обвиняет власти США в получении доказательств незаконными способами".

"Два года назад независимый российский интернет-портал "Проект" также сообщал о Клюшине, ныне арестованном в Швейцарии, как о тайном владельце анонимного Telegram-канала, который занимается пропагандой в интересах Кремля и высмеивает оппозицию".

"От мониторинга СМИ Клюшин, вероятно, получает значительный доход, - указывает Tages-Anzeiger. - На его имя в России зарегистрированы автомобиль Porsche Carrera, внедорожник Lexus, Toyota Land Cruiser и микроавтобус Mercedes. Его адрес проживания находится на одной из самых старых и дорогих улиц Москвы. Согласно документам швейцарского суда, Клюшин предлагал за свое освобождение залог в 1,5 млн франков, что примерно эквивалентно его годовому окладу и 40% всех его активов. Однако швейцарские судьи сочли, что существует опасность совершения им побега, и отказали в освобождении под залог".

"В Москве наблюдатели удивляются тому, как Кремлю удалось так долго держать в секрете арест, по-видимому, очень важного сотрудника. (...) Ходят слухи, что этот вопрос будет решаться на самом высоком уровне, на встрече двух президентов в Женеве. Возможно, что предоставить информацию по этой теме мог бы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но в эту среду Песков неожиданно и спешно отменил свой ежедневный брифинг с прессой", - пишет Tages-Anzeiger.