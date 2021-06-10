Так умер император, принуждавший аристократок к занятию проституцией

"За 14 лет своего правления римский император Нерон собрал внушительный список извращений и преступлений. Но когда в июне 68 года ему впервые бросили серьезный вызов, он потерпел сокрушительное поражение", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Список гнусных деяний, приписываемых римскому императору Нерону (37-68), действительно длинный. Он охватывал сожжение Рима и разорительные эскапады, а также кровавые эксцессы и извращенные оргии, в которых "девушки и женщины из самых благородных домов должны были исполнять волю первого встречного ", писал историк и сенатор Дион Кассий. То, что праправнук императора Августа смог присвоить себе такую власть, объяснялось престижем династии Юлиев-Клавдиев, которой преторианская гвардия оставалась верна даже тогда, когда Нерон убил свою мать и других родственников", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Тот факт, что император смог справиться с заговором Пизона в 65 году, вероятно, укрепил его фантазии о всемогуществе. Но на самом деле весной 68 года стали очевидны его неопытность и политическая некомпетентность (...). Несколько восстаний наглядно показали, что Нерону не по плечу серьезные кризисы".

"Начало конца его господства началось в Галлии, - пишет Die Welt. - После того как император вернулся из своей помпезной поездки в Грецию, где его повсеместно прославляли как человека искусства, восстал наместник Виндекс. Хотя его восстание было быстро подавлено, к нему присоединились несколько генералов, в том числе наместник Испании Гальба".

"Если бы Нерон немедленно отправился к своим войскам в Северной Италии, которые все еще оставались верны ему, он, вероятно, подавил бы восстание. (...) Но только когда сенат провозгласил Гальбу императором, а стража вокруг его дворца исчезла, Нерон осознал всю серьезность ситуации и попытался бежать".

"Он добрался лишь до имения одного из своих вольноотпущенников, но по дороге был узнан. Его последние спутники в конце концов убедили его сделать то, что требовалось от римлянина-аристократа в безвыходной ситуации, и то, что он заставил сделать многих своих соратников, включая своего учителя Сенеку. Но вместо того, чтобы использовать свои два кинжала, он, как говорят, жалобно простонал перед уже вырытой могилой: "Какой великий артист погибает!".

"Даже когда прибыли гонцы с известием, что Нерон должен быть объявлен врагом государства и "по обычаю его предков... его следует раздеть донага, зажать голову колодкой и засечь розгами до смерти" (Светоний), он все еще не мог заставить себя принять решение. Только услышав стук копыт, "он с помощью своего секретаря Эпафродита вонзил кинжал себе в горло".

"Так 9 июня 68 года угасла династия, основавшая императорскую власть в Древнем Риме", - пишет Die Welt.