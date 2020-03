10 марта 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times Начинается суд над российскими экс-агентами, которых обвиняют в крушении самолета Malaysia Airlines "В понедельник начался судебный процесс над четырьмя мужчинами, связанными с российскими спецслужбами, по делу о крушении пассажирского самолета над Восточной Украиной в 2014 году. Судебный процесс в окружном суде Гааги является попыткой правосудия в том, что годами казалось преступлением без наказания. Его провозгласили победой для группы международных следователей, которые кропотливо вели это дело, несмотря на обструкцию России", - пишет The New York Times. "Четверых подозреваемых, предположительно находящихся в России или на сепаратистских территориях Украины, будут судить заочно и вряд ли они когда-либо окажутся в тюрьме. (...) Ожидается, что судебный процесс будет медленным обнародованием свидетельств, которые приведут в замешательство российское правительство, разоблачая различные теории заговора, продвигаемые государственными средствами массовой информации. Также он может указать на то, что высокопоставленные кремлевские чиновники уже связаны с катастрофой при уже имеющихся доказательствах", - говорится в статье. (...) "В июле 2014 года зенитная ракета, предоставленная сепаратистским силам российскими военными, сбила рейс авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек на борту, - напоминает газета. - Российские государственные СМИ распространяли различные теории, включая то, что самолет был сбит украинским военным самолетом, или что самолет, полный людей, был сбит ЦРУ в восточной Украине, чтобы подставить Москву. Россия также наложила вето на попытку сформировать трибунал ООН по этому делу, и поэтому процесс проходит в Нидерландах. Большинство пассажиров были голландцами". Кремль издавна не хотел признавать какую-либо причастность к трагедии, поскольку это означало бы согласие с тем, что он играет военную роль в украинском конфликте. (...) Российские чиновники назвали процесс политизированным и сказали, что в группу международных следователей должны были войти российские участники. (...)" "В июне прокуроры предъявили обвинение Игорю Гиркину, бывшему полковнику ФСБ (...), который пользовался псевдонимом Стрелков. Во время крушения самолета Гиркин был министром обороны более крупного из двух сепаратистских анклавов, Донецкой Народной Республики. Другими обвиняемыми являются Сергей Дубинский и Олег Пулатов, оба бывшие офицеры российской военной разведки, и Леонид Харченко, гражданин Украины, который возглавлял поддерживаемое Россией военное подразделение", - сообщается в публикации. "Участие России в этих событиях было очевидно сразу, - утверждается в статье. - Агентство Associated Press сообщило, что перед тем, как самолет был сбит, сепаратистские силы двигали новую зенитную систему в зону конфликта со стороны российской границы. Осколки, собранные около кабины самолета, были покрыты характерными оспинами зенитной шрапнели. Международная группа прокуроров из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины тщательно расследовала это дело в течение многих лет, собирая ракетные фрагменты, перехваты мобильных переговоров и показания свидетелей, помогая развеять миазм лжи и заговоров, нависших над атакой. Они доказали российскую роль и опровергли шквал других теорий". "В прошлом году следователи пришли к выводу, что между лидерами сепаратистов и российскими чиновниками поддерживались "почти ежедневные телефонные контакты", в том числе с Владиславом Сурковым, высокопоставленным помощником президента России Владимира Путина. Все четверо обвиняемых обвиняются в 298 случаях убийства, каждое из которых карается пожизненным заключением", - указывает The New York Times. Источник: The New York Times