10 марта 2020 г. Джошуа Яффа | The New York Times Реальная история о России в американской политике "Американский политический мир снова поглощен влиянием России, пытаясь понять, кому Кремль может отдавать предпочтение на предстоящих президентских выборах: Дональду Трампу, Берни Сандерсу или обоим. Но для меня, американского журналиста, жившего в Москве с 2012 года, эта тема гораздо менее интересна, чем история сходства российской политической культуры с нашей собственной", - пишет на страницах The New York Times корреспондент The New Yorker Джошуа Яффа и автор книги "Меж двух огней: Правда, амбиции и компромисс в путинской России". "Недавно я снова вернулся к чтению очерка 2000 года Юрия Левады, российского социолога-пионера, под названием "Человек лукавый". Этот очерк был попыткой Левады понять, почему так много патологий советской эпохи - склонность к двойственному мышлению и адаптивная, приспособленческая реакция на власть - так мощно сохранились в современной России. (...) В течение последних нескольких лет, глядя через призму человека лукавого, обозначенную Левадой, я изучал то, как многие самые яркие деятели России - телепродюсеры, гуманитарные работники, режиссеры театров, православные священники - пошли на компромисс, чтобы приспособиться к государству. Некоторые из этих компромиссов были продажными и корыстными. Но многие начинали с мотивами, которые были понятны и даже достойны восхищения", - пишет автор публикации. "Рассказывая их истории, я быстро утратил уверенность в иллюзии того, что, окажись я в подобных обстоятельствах, я бы поступил иначе. Однако долгое время я придерживался другого заблуждения: что в этих компромиссах было что-то особенно русское, что они были неизбежным результатом того, как путинское государство по сути установило монополию на политику, бизнес и гражданскую жизнь, - указывает Яффа. - Больше этого заблуждения нет. Снова прожив долгое время в США, я ясно вижу, что описанное Лавадой "лукавство" стало неотъемлемой чертой большого и растущего числа американских политиков в эпоху Трампа. Самым ярким примером этого стал недавний судебный процесс по импичменту в Сенате, где республиканцы превратились в телохранителей и апологетов Трампа. Некоторые, такие как Линдси Грэм и Митч Макконнелл, давно сделали свои хитрые расчеты и позаботились о том, чтобы рапортовать о своей верности до начала слушаний в Сенате. Другие, такие как сенаторы Ламар Александр и Лиза Мурковски, разыгрывали пантомиму рационального рассмотрения, прежде чем зайти в тупик. Цена отказа от лукавства стала ясна, когда председатель CPAC Мэтт Шлапп сказал о Митте Ромни, что он будет "бояться за свою физическую безопасность", если появится этот принципиальный сенатор". На сделку с собой пошли не только политики, пишет Яффа, указывая также и на религиозных деятелей, которые "поддержали Трампа как добродетельного, даже благочестивого деятеля". "Джерри Фалвелл-младший, глава Университета Либерти, объяснил в 2018 году, что из "хороших парней" получаются хорошие религиозные лидеры, но "Соединенным Штатам нужны уличные хулиганы". В 2016 году интеллектуал-евангелист Уэйн Грудем написал эссе под названием "Почему голосовать за Дональда Трампа - это нравственно хороший выбор", в котором основное внимание уделялось тому, что Трамп мог дать как президент: судьи, ограничения на аборты, расширение прав для христианских школ и владельцев бизнеса. Импичмент, сказал Франклин Грэм в ноябре, был сродни "несправедливой инквизиции". "Джон Болтон - показательный пример того, как лукавство работает в эпоху Трампа. Бывший советник по национальной безопасности (...) стремился спроецировать лояльность к системе, в то же время пытаясь перехитрить и подорвать ее, когда это было выгодно персонально ему, - говорится в статье. - Но не все проявления американского лукавства настолько откровенно циничны. Чаще, как и в России, этот выбор выглядит понятным - возможно, даже похвальным. Трудно спорить с теми, кто принял работу в администрации Трампа и федеральных агентствах на том основании, что они могут изменить ситуацию по отдельным вопросам курса или, по крайней мере, предотвратить Армагеддон. (...)" "Все это напомнило мне о российских деятелях, таких как Елизавета Глинка или Доктор Лиза: (...) ее компромисс (...) с Кремлем мог показаться кому-то сомнительным, но он также принес ощутимую пользу многим больным и раненым детям, которые без ее вмешательства остались бы забытыми и без лечения в хаотической зоне боевых действий на востоке Украины. Мне трудно судить о Глинке, хотя я признаю, что такие компромиссы, как ее, многократно приумноженные - это то, что обеспечивает путинской системе ее долголетие. Я также обнаружил, что сравниваю ее положение, скажем, с Сарой Фабиан, адвокатом Министерства юстиции, которая в июне прошлого года в суде защищала обращение администрации Трампа с задержанными детьми-мигрантами. (...)", - пишет журналист. "В России последствия отказа от компромисса зачастую очевидны: срыв достойных амбиций, оставшихся нереализованными, карьера, которая никуда не ведет, или, может быть, если ставки высоки или вам крайне не повезло, чрезмерное внимание со стороны полиции и судов. Но в Америке, по крайней мере, на данный момент, сохраняется более широкий спектр выбора. И в этом и заключается самое страшное, когда мы наблюдаем за лукавством у себя дома: насколько легко и быстро мы прогибаемся, не тогда, когда действительно нет другого выбора, а когда есть множество других вариантов, а лукавый вариант - просто самый простой и наиболее подручный. (...) Опасность заключается в том, что лукавство быстро превращается в вечную спираль, как предупреждал Левада, с отговорками и оправданиями, выдвигаемыми лукавыми мужчинами и женщинами, что лишь внедряет эти патологии еще глубже", - считает автор. "Левада умер в 2006 году, мрачно настроенный в отношении перспектив того, что его страна когда-либо выйдет за рамки своей культуры лукавства. Читая его сейчас, спустя почти 15 лет, я задумываюсь о перспективах своей собственной страны", - заключает Яффа. Источник: The New York Times