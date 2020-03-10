Немцы и американцы абсолютно по-разному отвечают на вопрос о НАТО

"Германия и США лучше оценивают свои отношения, чем в прошлом - тем не менее, две трети немцев называют отношения плохими. Американцы смотрят на них иначе - различия велики и в других вопросах", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Согласно опросу, проведенному в сентябре 2019 года исследовательским центром Pew Research Center в Вашингтоне и Фондом Кербера в Гамбурге, "три четверти (75%) опрошенных американцев оценивают отношения между США и Германией как "хорошие". Лишь каждый шестой (17%) называет их "плохими". Год назад 70% американцев называли отношения "хорошими" и 25% считали их "плохими". Среди немцев без малого две трети (64%) респондентов говорят о "плохих" отношениях, лишь каждый третий (34%) называет их "хорошими". Впрочем, год назад еще больше граждан ФРГ называли германо-американские отношения "плохими" (а именно 73%), лишь 24% респондентов считали отношения "хорошими", передает издание.

"На высшем уровне между правительствами в Берлине и Вашингтоне царит молчание. Федеральный канцлер Ангела Меркель в прошлом году ни разу не появлялась в американской столице. (...) С момента последней двусторонней встречи с президентом Дональдом Трампом скоро пройдет два года. (...) Отношения между Меркель и Трампом напряженные. Трамп еще ни разу не был с официальным государственным визитом в Германии", - отмечается в публикации.

"Абсолютно по-разному немцы и американцы отвечают на вопрос о том, приняла ли бы их страна военные меры в случае, если Россия начала бы серьезный военный конфликт с одним из соседних государств, входящих в НАТО. (...) Большинство американцев (60%) выступают за военную помощь, в то время как 60% немцев отрицают такую поддержку. К ней готова лишь треть опрошенных немцев (34%). Вывод: Статью 5 устава НАТО об оказании взаимной военной помощи американцы воспринимают всерьез. Немцы в своем большинстве нет", - констатирует издание.

"В результатах опроса отражается также значительно более непринужденное в сравнении с немцами отношение американцев к своей армии. Так, 78% американцев считают, что иногда необходимо использовать армию для сохранения миропорядка. Среди немцев такое мнение разделяют только 47% респондентов; 52% выступают против".

"Американцы также более спокойно, чем Трамп, относятся к спору о цели НАТО по выделению на оборону 2% бюджета стран-участников. (...)Так, только 35% американцев требуют, чтобы европейские союзники повысили свои оборонные расходы. В 2018 году таковых было 39%. Ровно половина опрошенных (50%) выступает за сохранение оборонного бюджета. 9% американцев поддерживают сокращение оборонных расходов Европы".

"Среди немцев 40% респондентов (в 2018 году 43%) считают, что их страна должна увеличить бюджет федерального министерства обороны. 41% выступают за его сохранение, 15% - за сокращение. (...) В настоящий момент Германия тратит на оборону 1,2% своего ВВП, США - 3,2%".

Социологи также задали немцам и американцам вопрос о том, какие страны они считают наиболее важными партнерами во внешней политике. "Здесь также проявились резкие различия. У американцев Германия стоит лишь на пятом месте, набрав 13% голосов респондентов. Великобритания рассматривается в качестве важнейшего партнера, за ней следуют Китай, Канада и Израиль. (...) Немцы отдают первое место Франции (60%), второе место занимают США (42%). За ними следуют Китай (15%), Россия (12%), Великобритания (7%) и Австрия (3%)".

"Большинство респондентов, как в Германии, так и в США, поддерживают более тесное сотрудничество двух стран. Это 69% американцев и 50% немцев. Однако еще большее количество американцев выступает за улучшение сотрудничества с Великобританией, Францией и Японией. Немцы придают более важное значение улучшению отношений с Францией, Японией, Россией, Китаем и Великобританией", - передает Die Welt.