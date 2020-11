10 ноября 2020 г. Элисон Флад | The Guardian Локдаун - слово года по версии Collins English Dictionary "Слово "локдаун", существительное, которое определило столько жизней во всем мире в 2020 году, было названо словарем английского языка Collins English Dictionary словом года", - передает The Guardian. "Локдаун" определяется в словаре как "введение строгих ограничений на передвижение, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам", и за последний год использование этого слова резко возросло. Collins Corpus объемом 4,5 млрд слов, содержащий письменные материалы веб-сайтов, книг и газет, а также устные материалы радио, телевидения и разговоров, зарегистрировал рост его использования на 6000%. В 2019 году было зафиксировано 4 000 случаев использования слова "локдаун". В 2020 году этот показатель вырос до четверти миллиона", - сообщает издание. "Язык - это отражение мира вокруг нас, и в 2020 году доминировала глобальная пандемия, - указывает консультант Collins по языковому контенту Хелен Ньюстед. - Мы выбрали "локдаун" нашим словом года, потому что оно включает в себя общий опыт миллиардов людей, которым пришлось ограничивать свою повседневную жизнь, чтобы сдержать вирус. Локдаун повлиял на то, как мы работаем, учимся, делаем покупки и общаемся. На фоне того, как многие страны вступают во второй локдаун, вряд ли это слово вселяет радость, но, возможно, именно оно резюмирует этот год для большей части мира". (...) В число 10 топовых слов попали и другие слова, связанные с пандемией - коронавирус, социальное дистанцирование, самоизоляция и отпуск за свой счет. Также туда попали аббревиатура BLM (от Black Lives Matter), "Мегзит", определяемое как "отход герцога и герцогини Сассекских от исполнения королевских обязанностей, объявленный в январе 2020 года", и тиктокер (TikToker) - человек, который регулярно публикует или появляется в видео на TikTok, говорится в публикации. Источник: The Guardian