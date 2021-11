Как во время пандемии авиакомпании поддерживали желание людей летать с помощью оригинальных идей

"Во время пандемии коронавируса, когда по всему миру прекратились полеты, желание людей летать приобрело причудливые формы. Будь то экскурсионные полеты для буддистов или полеты-свидания для одиночек - авиакомпании придумывали самые безумные концепции, чтобы не дать пассажирам заскучать", - пишет немецкое издание Die Welt.

"То, что человеку не позволено, он желает больше всего. И во время пандемии (...) многим людям очень не хватало чувства радостного волнения и предвкушения посадки в самолет. "Перелет - это, пожалуй, самая некомфортная часть путешествия. Но это доступная замена чувству свободы, которое дает возможность перемещаться по всему миру", - отметила поведенческий экономист Милена Николова в прошлом году".

"Эту тоску по полетам заметили некоторые авиакомпании, чья деятельность во многих регионах мира практически полностью прекратилась, (...) и в конце лета 2020 года, после нескольких месяцев пандемии и неудавшегося туристического сезона, кризис привел к появлению своего рода нового временного рынка авиаперевозок: тематическим полетам, а также всевозможным предложениям на земле, призванным утолить жажду клиентов летать".

"Поскольку во время пандемии многие люди не могли или не хотели летать, говорит поведенческий экономист Милена Николова, многие стали романтизировать этот опыт, и поэтому публика восторженно отреагировала на предложения, позволяющие его пережить".

"В частности, азиатские авиакомпании едва справлялись со спросом - так, когда японская ANA предложила 90-минутную авиаэкскурсию на Гавайи - куда она обычно перевозит тысячи японских туристов - на 330 мест нашлось более 50 тыс. желающих", - говорится в статье.

"Такие перелеты пользуются популярностью и в авиакомпании Qantas в Австралии и на Тайване. Именно здесь появились первые необычные идеи для так называемых "полетов в никуда": сначала воздушная экскурсия на День отца на Airbus A330 в специальной ливрее в стиле Hello Kitty, позже - полет-свидание под девизом: Love is in the air".

"На борту каждого из трехчасовых рейсов находилось около 20 мужчин и 20 женщин (мужчины в возрасте от 28 до 38 лет, женщины от 24 до 35 лет), все они имели как минимум одно высшее образование. Рядом с каждым участником посадили "соседа" противоположного пола в надежде, что высоко над Тайванем или японскими островами Рюкю между ними пробежит искра. Цена чуть менее 300 евро и изысканное меню сделали это предложение заманчивым для многих одиноких тайванцев", - пишет издание.

"К совершенно другой целевой группе обратилась компания Thai Airways, предложившая рейс для буддийских паломников - трехчасовую воздушную экскурсию из Бангкока к 99 священным буддийским местам в 31 провинции Таиланда. Все участники получили специально составленный для полета молитвенник и религиозные амулеты".

"Как заявила компания, под руководством "знаменитого прорицателя и эксперта по религиозной истории доктора Кхата Чинбунчона", за чтением буддийских мантр над святыми местами время в полете должно пролететь незаметно. Кроме того, отметил руководитель отдела продаж Thai Airways, " благодаря песнопениям пассажиры на борту получат положительную энергию". Цены на полет составляли около 200 евро в эконом-классе и 300 евро в бизнес-классе".

"Впрочем, в том, что касается изобретения креативных воздушных экскурсий, никто не сравнится с австралийской авиакомпанией Qantas. Семичасовая экскурсия из Сиднея на самолете Boeing 787, пролетавшем над популярным морским курортом Байрон-Бей, а затем направившемся к Большому Барьерному рифу и, в качестве кульминации, к красной скале Улуру в пустынном центре пятого континента, который, как ни один другой регион на Земле, оставался изолированным от всего мира с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня, попала в заголовки газет всего мира. (...) 150 мест по цене от 787 до 3787 австралийских долларов (примерно 500-2,4 тыс. евро) были распроданы за 10 минут".

"В мае 2021 года Qantas организовала экскурсию "Суперлуние" - в ту же ночь, когда полное лунное затмение ненадолго погрузило во тьму спутник Земли. Около сотни билетов на трехчасовой тур были распроданы за 2,5 минуты", - отмечает Die Welt.

"Успешными оказались также полеты с обедом из морепродуктов на острова Уитсанди, которые продавались как "тайные рейсы", то есть место назначения не было известно заранее. "Мы совершенно потрясены популярностью наших специальных рейсов", - сказала представительница авиакомпании".

"При этом Европу и Америку эта тенденция полностью обошла стороной. Возможно, это связано с тем, что там действовали не такие строгие, как во многих азиатских странах, локдауны. (...) И, конечно, это объясняется и более выраженной экологической осознанностью, которая не одобряет полеты просто ради удовольствия, наносящие ущерб атмосфере", - поясняет издание.

"Singapore Airlines стала единственной крупной азиатской авиакомпанией, которая полностью отказалась от экскурсионных рейсов, а вместо них в течение нескольких выходных использовала свои флагманы в качестве ресторанов в аэропорту Чанги: "RestaurantA380@Changi" - так называлось предложение, и по цене от 32 евро в экономическом классе до 400 евро (за отдельный люкс) желающие могли насладиться бортовым обслуживанием на земле, с полным меню и развлечениями на борту. Здесь все билеты также были распроданы за полчаса".

"Thai Airways тоже не обошлась без инноваций на земле: компания переоборудовала кафетерий своей дочерней кейтеринговой компании в поп-ап ресторан с самолетными креслами, что сразу же привлекло внимание посетителей, несмотря на то, что здесь подавались блюда только эконом-класса".

"Thai Airways подзаработала и на своих неиспользуемых авиасимуляторах: за сумму, эквивалентную примерно 500 евро, два человека под руководством инструктора могли в течение получаса "полетать" в настоящей кабине".

"Пожалуй, с единственным в Европе специальным авиапредложением во время пандемии выступила Украина: 25 апреля 2021 года в аэропорту Киев-Борисполь стартовал полет, посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльском реакторе. "Международные авиалинии Украины" предложили обзорный полет на небольшой высоте над Чернобыльским реактором, спрятанным под огромным стальным саркофагом", - пишет Die Welt.