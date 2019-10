10 октября 2019 г. Юлия Штанек | Der Spiegel Короткий визит в диспетчерскую ужаса "Чернобыль посетили уже сотни тысяч туристов. Однако четвертый энергоблок, эпицентр ядерной катастрофы, оставался закрытым для путешественников. До сегодняшнего дня", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. "На поездках в места катастроф, называемых также черным туризмом, можно организовать хороший бизнес, - отмечает журналистка Юлия Штанек. - С тех пор, как в 2011 году Украина открыла для посещения зону вокруг реактора, туры в Чернобыль пользуются большой популярностью". Теперь правительство открыло для туристов и диспетчерский пункт четвертого энергоблока. "Все, кто достаточно смел или безрассуден, могут теперь рискнуть и коротко взглянуть на место, где была написана эта трагическая история", - сообщает британская газета The Telegraph. "Фотографии, опубликованные также в изданиях The Independent и Daily Mail, показывают, как посетители в спецкостюмах, снаряженные касками и респираторами, ходят по разрушенной диспетчерской мимо экранов и столов с десятками кнопок и окошек", - говорится в статье. Комната управления находится под защитной аркой, сооруженной в 2016 году над старым саркофагом. Конструкция должна обеспечить защиту от радиации - по данным правительства, как минимум на сто лет. Но каков уровень радиации в диспетчерском пункте? Как пишет The Telegraph, экскурсия длится лишь несколько минут для того, чтобы радиоактивное облучение не достигло опасного уровня. По словам Ярослава Емельяненко, руководителя крупной туристической компании, организующей туры в Чернобыль, при следовании обозначенным маршрутам экскурсии доза облучения составит до 4 микрозивертов в час, что якобы меньше облучения, получаемого в течение часа при трансатлантическом​ перелете. "Немецкое министерство экологии, природных ресурсов и радиационной защиты оценивает угрозу посетителям следующим образом: "Участники официальных, организованных туров сопровождаются, и радиологическая ситуация находится под постоянным контролем. При соблюдении указаний к поведению случайные риски ограничены". "Наибольшую опасность в четвертом энергоблоке представляет радиоактивная пыль. Тот, кто ее поднимет, нечаянно дотронувшись до какого-нибудь предмета, может подвергнуть себя высокой дозе облучения, предупреждают сотрудники Чернобыля. В качестве защитных мер они распыляют химикаты, чтобы пыль не поднималась с пола", - говорится в статье. "Что же тянет людей в это место? Вероятно, это апокалиптическое настроение, возможно также, ужас от осознания бедствия, которое может вызвать человек. Сегодня к посещению Чернобыля людей побуждает и одноименный сериал (...)", - отмечает издание.​ "Вскоре после начала чернобыльского туризма восемь лет назад суд рассматривал вопрос о допустимости таких экскурсий. Генеральная прокуратура заявила о своем протесте против решения украинского МЧС открыть для массового туризма 30-километровую зону отчуждения. Однако после короткого перерыва в экскурсиях охраняемая зона снова была открыта", - напоминает автор статьи. "Всеобщего запрета поездок не будет, - сказал тогда организатор туров Арсений Финберг. - Бизнес с чернобыльским туризмом просто-напросто приносит слишком много денег".​ Как сообщает DailyMail со ссылкой на местные СМИ, в этом году Чернобыль посетили уже 85 тыс. туристов со всего мира". "Кажется, такой точки зрения придерживается и украинское правительство. То, что заинтересованные люди теперь могут посетить четвертый энергоблок, является частью масштабной туристической кампании, которую в июле анонсировал президент Владимир Зеленский. (...) Как пишет The Telepgraph, правительство уже обновило КПП и дороги на территории Чернобыля, а также улучшило прием сигнала сотовой связи. Так что даже публикации эффектных постов в Instagram здесь больше ничего не помешает", - пишет Der Spiegel. Источник: Der Spiegel