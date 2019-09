10 сентября 2019 г. Джулиан Э. Барнс, Адам Голдман и Дэвид Сэнджер | The New York Times Информатор ЦРУ, эвакуированный из России, на протяжении десятилетий передавал секреты США "Десятилетия назад ЦРУ завербовало и тщательно разрабатывало российского чиновника среднего звена, который начал быстро продвигаться по правительственной лестнице. В итоге оказалось, что американские шпионы попали в яблочко: этот давний источник получил влиятельную позицию, которая предполагала доступ к самому высокому уровню Кремля", - пишет The New York Times. "Когда американские чиновники начали осознавать, что Россия пытается саботировать президентские выборы 2016 года, этот информатор стал одним из наиболее важных и высоко защищенных ценных агентов ЦРУ. Но когда позднее в том же году сотрудники разведки раскрыли всю серьезность вмешательства России в выборы в необычных деталях, средства массовой информации принялись выяснять подробности о кремлевских источниках ЦРУ", - пишет газета. "Чиновники ЦРУ, тревожась о безопасности, в конце 2016 года приняли сложное решение предложить вывести источник из России. Ситуация стала еще более напряженной, когда информатор поначалу отказался, сославшись на семейные вопросы - что вызвало смятение в штаб-квартире ЦРУ и посеяло сомнения среди некоторых сотрудников американской контрразведки в надежности информатора. Но несколько месяцев спустя после новых запросов СМИ ЦРУ снова подняло этот вопрос. На этот раз информатор согласился", - говорится в статье. "Этот шаг завершил карьеру одного из наиболее важных источников ЦРУ. Он также по сути лишил американские спецслужбы взгляда изнутри в то время, когда они искали следы вмешательства Кремля в промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы в следующем году", - подчеркивается в публикации. "(...) Эта статья основана на интервью, проведенных в последние месяцы с нынешними и бывшими чиновниками, которые говорили при условии, что их имена не будут названы в связи с обсуждением секретной информации", - уточняет газета, добавляя, что "чиновники не раскрывают личность информатора или его новое местонахождение", т.к. "жизнь этого человека по-прежнему находится в опасности". "Московский информатор сыграл важную роль в наиболее взрывном заключении ЦРУ о кампании вмешательства России: что президент Владимир Путин дал приказ и направлял ее сам. Этот источник, предоставляя американскому правительству лучшее понимание мышления и приказов Путина, также имел ключевое значение для оценки ЦРУ, согласно которой Путин положительно одобрил избрание Дональда Трампа и лично отдал приказ о взломе Национального комитета Демократической партии", - пишут авторы публикации. "Информатор, по словам людей, знакомых с этим вопросом, не входил в ближний круг Путина, но регулярно видел его и имел доступ к решениям Кремля, принимавшимся на высоком уровне (...)", - говорится в статье. "Работать с информатором и вести информатора в Москве крайне сложно из-за защитных мер путинской контрразведки. Известно, что русские отравляют жизнь иностранных шпионов, постоянно следуя за ними (...). Бывшие сотрудники ЦРУ называют эти сложности "московскими правилами".Информация, получаемая от информатора, была настолько критичной, а необходимость защиты личности источника настолько важна, что тогдашний директор ЦРУ Джон О. Бреннан не включал информацию от этого агента в суточную разведывательную сводку для президента Барака Обамы в 2016 году. Вместо этого Бреннан направлял в Овальный кабинет отдельные доклады разведки, многие из которых были основаны на информации источника, в специальных запечатанных конвертах", - рассказывает The New York Times. "(...) Отказ источника от первоначального предложения ЦРУ об эвакуации вызвало сомнения у некоторых сотрудников контрразведки. Они задавались вопросом, не стал ли информатор (...) двойным агентом, тайно предавая своих американских кураторов. Это почти наверняка означало бы, что некоторая информация, предоставленная информатором о российской кампании вмешательства или намерениях Путина, была неточной. (...) Другие нынешние и бывшие официальные лица, признавшие наличие сомнений, заявили, что они остались в прошлом после того, как ЦРУ предложило эвакуацию во второй раз и источник согласился (...)". "CNN сообщила, что решение об эвакуации информатора было принято "частично" из-за опасений, что Трамп и его администрация неосторожно обращались с деликатной разведывательной информацией. Но бывшие сотрудники разведки заявили, что нет никаких публичных доказательств того, что Трамп напрямую подверг опасности источник, и другие нынешние американские чиновники настаивают на том, что стимулом для эвакуации источника стало только повышенное внимание СМИ", - говорится в статье. "Трамп был впервые проинформирован о разведданных о российском вмешательстве, в том числе о материале от ценного информатора, за две недели до своей инаугурации. Пресс-секретарь ЦРУ, комментируя сообщение CNN, назвала утверждение, что обращение Трампа с разведданными привело к эвакуации источника, "ошибочным предположением", - сообщает The New York Times. "Некоторые бывшие сотрудники разведки заявили, что встречи президента с Путиным и другими российскими должностными лицами за закрытыми дверьми, а также посты в Twitter по деликатным вопросам разведки вызывают обеспокоенность у зарубежных источников. "У нас президент, который, в отличие от любого другого президента в современной истории, готов использовать деликатную, секретную разведывательную информацию так, как ему угодно, - сказал Стивен Л. Холл, бывший чиновник ЦРУ, который возглавлял деятельность агентства в отношении России. - Он делает это на глазах у наших противников. Он делает это в Twitter. Мы в непредсказуемой ситуации". "Но правительство указало, что этот источник присутствовал задолго до того, как Трамп вступил в должность - сначала в официальном обвинении России во вмешательстве в октябре 2016 года, затем когда сотрудники разведки рассекретили часть своей оценки о кампании вмешательства для публичного обнародования в январе 2017 года, - пишет The New York Times. - (...) По сообщениям людей, знакомых с вопросом, новостные репортажи весной и летом 2017 года убедили чиновников правительства США в том, что им необходимо обновить и оживить свой план эвакуации источника". "Эвакуация (...) была связана с большой потерей: ЦРУ оставалось изо всех сил пытаться понять, что происходит внутри высшего эшелона Кремля, - пишет газета. - Агентство давно пыталось завербовать источники, близкие к Путину, который сам был бывшим сотрудником разведки, опасавшимся операций ЦРУ. Он доверяет только небольшой группе людей и поддерживает меры обеспечения секретности действий, воздерживаясь от электронных коммуникаций". "Джеймс Клэппер-младший, бывший директор национальной разведки, который покинул свой пост в конце администрации Обамы, сообщил, что ему ничего не известно о решении вывести источник, - отмечается в статье. - Но, по его словам, мало сомнений в том, что обнародование информации об эвакуации "сделают вербовку агентов в России еще сложнее, чем сейчас". Источник: The New York Times



