"Мы сможем избежать второй волны Covid-19, если будем соблюдать барьерные меры"

Профессор Питте, швейцарский специалист по инфекционным заболеваниям, которого Эммануэль Макрон назначил председателем комиссии по оценке управления коронакризисом во Франции, в интервью Le Figaro проясняет ситуацию с эпидемией коронавируса, которая снова прогрессирует во Франции.

"(...) Мы во Франции переживаем не вторую волну, а находимся в хвосте первой волны. Это означает, что нам удалось сдержать ускоренную передачу вируса и его влияние на систему здравоохранения ценой очень серьезных экономических и социальных последствий. Волна - это метафора. Она соответствует увеличению числа случаев, с которыми приходится иметь дело в больницах", - отмечает эксперт.

"(...) Когда пришла первая волна эпидемии, карантин был единственно возможным и легким решением. Оставаясь дома, мы сокращаем число цепочек передачи инфекции, что является плюсом для сдерживания эпидемии. Но это не значит, что вирус исчез. У нас нет антител к этому снова и снова появляющемуся вирусу, и только 5%-10% популяции контактировали с ним, поэтому большинство людей не пострадало. В настоящее время этот вирус является эндемическим, он остается в популяции и, таким образом, в его распоряжении та же площадка для игр, что и в самом начале. Изменилось лишь отношение людей к барьерным мерам, которые обязательно нужно применять. Потому что, если мы дадим слабину, то потеряем способность прерывать цепочки передачи, и тогда мы столкнемся с новой волной", - предостерегает Питте.

"(...) Избежать новой волны можно прежде всего, посредством социального дистанцирования и гигиены рук. Поскольку это респираторный вирус, то пока вы находитесь на расстоянии более метра от человека, он не может вас заразить. Но если вы побывали на расстоянии менее метра или контактировали со своим окружением, то достаточно просто хорошо протереть руки", - указывает врач.

По его словам, маска может быть дополнительнлй мерой защиты при условии, что она правильно надета. "(...) В противном случае маска может представлять опасность, поскольку для ее надевания, снятия или регулировки необходимо поднести руки к лицу. Тогда вам следует мыть руки перед каждым из этих жестов. Это сложно, в том числе и для медработников. Когда мы надеваем маску, то думаем, что мы защищены и забываем о социальной дистанции и мытье рук. С другой стороны, в общественных местах, где не соблюдается социальное дистанцирование, это полезно. Например, в общественном транспорте", - поясняет эксперт.

"(...) Перчатки следует полностью запретить. Когда профессионалы надевают перчатки, они чувствуют себя в безопасности и не меняют пару перчаток при каждом контакте, и таким образом, вирус передается и распространяется. Это также актуально для населения", - утверждает Питте.

"(...) Очень важно применять водно-спиртовый гель. Он должен присутствовать везде. Это ключевой элемент в разрыве цепочки передачи. Слишком часто я слышу, что использование геля может навредить рукам или высушить их кожу, но это совсем не так. Вода и мыло более вредны. К тому же водно-спиртовой гель экономит время. Мы провели исследования, показывающие, что с его помощью можно спасти жизни. Результаты были опубликованы в 2005 году, и ВОЗ попросила нас распространить их повсюду. В этом контексте в 2006 году я решил, что мы должны создать водно-спиртовую формулу без каких-либо патентов. Я отдал его ВОЗ в следующем составе: 75% или 80% спирта, вода и глицерин, три составные части, которые нельзя запатентовать. Франция предприняла отличную инициативу, издав постановление министра, ограничивающее цену на водно-спиртовые растворы до 3 евро. Это единственная страна, которая так поступила", - указывает собеседник издания.