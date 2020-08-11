Covid-19 вполне способен положить конец большим свадебным торжествам

"Из-за короновируса свадьбы откладываются или отмечаются в узком кругу, что подчеркивает излишнюю сложность организации этих торжеств. И склоняет пары к более камерному чествованию их любви", - пишет журналистка Дафне Лепортуа в издании Slate.fr.

"(...) Из-за карантина, ограничения до десяти, а затем до тридцати человек в свадебном зале, включая жениха и невесту, а затем обязательных масок для гостей, необходимости соблюдать социальную дистанцию, многие пары предпочли отложить свое бракосочетание. По данным опроса Mariages.net, во Франции 97% свадебных церемоний, запланированных на период с марта по август 2020 года, были отложены, 49% из них на вторую половину года и оставшиеся 51% на 2021 год", - говорится в статье.

"(...) Другие пары предпочли не откладывать свадьбу на неопределенное время и вынуждены были отметить ее в узком кругу. И порой к их собственному удивлению, оказались очень довольны. (...) Так, 28-летняя Шайда вышла замуж за 32-летнего Мику в присутствии 8 родственников, а не 180. "Это было действительно великолепно. Просто мечта. У меня так много воспоминаний о нашей церемонии в камерной обстановке".

"Какими бы ни были пожелания будущих супругов, то ли откладывать свадьбу в долгий ящик, то ли отмечать ее в узком кругу, вполне возможно, что санитарная ситуация, положившая конец большим праздникам, изменит не только торжества 2020 года, но и сам их принцип на гораздо более продолжительное время, чем мы себе это представляем, - задумывается автор статьи.

"Я думаю, что мы подошли к концу цикла все большего разрастания свадебных торжеств", - анализирует социолог Флоранс Майошон, автор книги "Страсть к свадьбе".

"Независимо от того, открыли ли для себя будущие супруги радости свадьбы в доверительной обстановке или они не готовы сделать решительный шаг и "похоронить" свои надежды на грандиозную церемонию, Covid во всех смыслах этого слова предъявил обвинение канонам современного брака. Приостановление или даже полное прекращение организации празднеств "позволяет сделать шаг назад и увидеть все уловки этой "марионеточной игры", все механизмы, в функционировании которых мы соглашаемся стать жертвами и которым мы подчиняемся, не обязательно осознавая это", - отмечает социолог.

"(...) Пары находятся под воздействием предписания в буквальном смысле сделать свою свадьбу "самым счастливым днем в их жизни", то есть [...] празднество должно скрепляться печатью совершенства", - пишет Майошон в статье о пересмотре стандартов брака начиная с 1960 года.

"(...) Жестоко прервав брачную игру, Covid выявил истинный характер свадебного торжества. "Брачный рынок загоняет жениха и невесту в угол и удерживает их в заложниках, создавая потребности, которые у них не всегда присутствовали", - отмечает социолог, специализирующийся на браке. Во время бесед, которые она проводила для своей книги в начале 2010-х, она была "поражена" разрывом между тем, о чем думала пара, и тем, что она в итоге реализовывала для того, чтобы отпраздновать свое официальное признание. "Их первоначальные мечты были похожи на идеи для вечеринок, которые были бы вполне совместимы с нынешней эпидемической ситуацией: очень простые вечеринки с друзьями, в очень узком кругу, на пляже".

"Такая "фантазия" о свадьбе на открытом воздухе с небольшой группой родственников редко осуществляется, становясь жертвой капризов погоды, а также социальных правил, связанных с составлением списка гостей. (...) Результат: вечеринка проходит в закрытом помещении (зал, арендованный по этому случаю, ресторан или семейная квартира) и с гораздо большим количеством гостей, чем планировалось изначально. Все делается для того, чтобы свадьба стала грандиозной", - пишет Slate.fr.

"Санитарная ситуация, положившая конец этому "ажиотажу", помогла "сопоставить желаемую цель и сокровища энергии, вырабатываемой для ее достижения". (...) "Если мы сократим количество гостей до десяти, то вечеринка, несомненно, будет отличаться от "большой вечеринки", но в ней вполне можно будет совместить постановочный аспект любви и красивое представление самих новобрачных. Вдесятером можно лучше позаботиться о мелких деталях и провести символичную и очень эстетичную свадебную церемонию", - указывает Флоранс Майошон.

"По мнению социолога, мы станем свидетелями "превращения свадьбы в маленькие, очень тщательно подготовленные церемонии". Внимание, уделяемое декору, нарядам, фотографиям, всему красочному и гармоничному представлению молодоженов, никуда не денется, только рядом с ними не будет толпы. Тем более, что "впечатляющие брачные церемонии со все большим и большим количеством людей, которые требуют все больше и больше денег и требуют все больше и больше времени", не могут разрастаться до бесконечности. В период с 2004 по 2013 год в среднем на свадьбе было 108 гостей (по сравнению с 91 в 1984-93 годах и 77 в 1964-73 годах), согласно данным исследования EPIC, "мы достигли вершины грандиозных вечеринок" и параллельно дна банковских счетов будущих супругов. "Covid лишь ускорил то, что, несомненно, должно было произойти в следующие десять лет", а именно, тенденции свести к минимуму "напыщенные свадебные пиры", давая многим парам возможность провести небольшую свадьбу, отвечающую романтическим стандартам, или с еще большей остротой ощутить чрезмерную тяжесть предварительной организации этого ритуала, ставшую излишней", - резюмирует издание.