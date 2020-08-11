Маас не сможет избежать этой болезненной темы

"Из-за пандемии россиянам все еще запрещено въезжать в ЕС. Министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу предстоит сложный визит в Кремль. Хотя в закрытии границ ЕС ссылается на статистику заражений, в Москве многие предполагают, что за этим кроются совсем другие причины", - пишет немецкое издание Die Welt.

На встрече министры иностранных дел проведут "углубленный обмен мнениями" об Украине, Сирии и Ливии, а также о ядерной программе Ирана, сообщил российский МИД.

"Однако обсуждения одной болезненной для россиян темы министры, вероятно, также не смогут избежать: в дипломатических кругах то и дело можно услышать, что россияне уже несколько месяцев чувствуют себя второсортными".

"Речь идет не об Украине или Сирии, а о закрытых из-за Covid-19 границах Европы, - поясняет автор статьи Павел Локшин. - (...) Официальной Москве ее действия по борьбе с пандемией кажутся успешными. В то время как в Германии и Франции кривая новых случаев заражения в последнее время снова идет вверх, в России она неуклонно падает. Хотя показатели по-прежнему почти в пять раз превышают, например, данные по Германии".

"Однако, несмотря на такое восприятие Россией собственных действий, границы большинства европейских стран остаются для россиян закрытыми, регулярного воздушного сообщения по-прежнему нет. Министерство иностранных дел ФРГ продолжает предостерегать граждан от совершения необязательных, туристических поездок в Российскую Федерацию. Россия по-прежнему считается страной с высоким уровнем риска, где ежедневно регистрируется более 5 тыс. новых заражений".

"Россияне со своей стороны не торопятся открывать границы для европейцев. Все по принципу взаимности", - отмечает издание.

"То, что в списке безопасных с точки зрения ЕС стран находятся Грузия и даже Руанда, но нет России, даже либералы в Москве воспринимают как пощечину. За этим, считают многие, кроются не эпидемиологические соображения, а большая антироссийская политика".

"Так, Александр Баунов, экс-дипломат и старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, едва ли может скрыть свое разочарование. "Пока все боялись, что российское правительство воспользуется пандемией, чтобы восстановить занавес изнутри, Европа восстанавливает его снаружи", - пишет Баунов в Facebook".

"По его мнению, в Европе нет крупного политика крупной европейской страны, который взял бы на себя смелость сказать, что, судя по цифрам, ситуация в России стабилизировалась, и можно попробовать открыть границы хотя бы для россиян с отрицательным результатом теста на Covid, пишет Баунов. Но это будет означать, что он признает российскую статистику. Это рискованно, ведь концепция "русские всегда лгут" стала в Европе общеизвестной истиной".

"На возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Европой настаивают и представители немецкого бизнеса в Москве. "Прекращению пассажирских авиаперевозок сопутствуют многие личные трагедии. Но оно влечет за собой и серьезные последствия для инвестиционных проектов и проектов, связанных с технической эксплуатацией, в обеих странах", - заявил Маттиас Шепп, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве". Речь в первую очередь идет о возвращении в Россию высококвалифицированных специалистов и управляющих, пишет издание.

"Мы надеемся, что благодаря поездке федерального министра иностранных дел Хайко Мааса в Москву дело сдвинется с мертвой точки", - сказал Шепп.