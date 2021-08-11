А вы предаетесь фаббингу? Те, кто сидят в своем телефоне, игнорируя друзей, чаще страдают депрессией

"Многие из нас виновны в том, что сидят в своих телефонах в компании близких - это называется "фаббинг". Как показало новое исследование, у людей, которые пользуются телефоном, игнорируя своих друзей, с большей вероятностью будут возникать определенные проблемы с психическим здоровьем", - передает Daily Mail.

"Исследователи обнаружили, что депрессивные люди чаще занимаются фаббингом в присутствии друзей - или в социальной ситуации, например, в пабе или в кафе, по сравнению с теми, кто не страдает депрессией. По словам авторов, социально тревожные люди, которые могут предпочитать онлайн-социальные взаимодействия личному общению, также чаще занимаются фаббингом", - сообщается в публикации.

(...) "Исследование возглавляла Джухён Сан, в настоящее время докторант Университета Оклахомы, которую поразил масштаб фаббинга в повседневных взаимодействиях. "Я заметила, что так много людей используют свои телефоны, когда они сидят со своими друзьями в кафе, независимо от типа отношений, - сказала она. - Люди действительно чувствительно реагируют на уведомления. С каждым гудком или звуком мы сознательно или бессознательно смотрим на наши телефоны".

Для исследования исследователи отобрали 472 студента, средний возраст которых составлял 19 лет, говорится в статье. "Участников попросили указать продолжительность и характер ежедневного использования смартфона (от менее чем 10 минут до более 5 часов), а также то, для чего они чаще всего используют свой телефон (например, для обмена текстовыми сообщениями, звонков, игр или фотосъемки). (...) Результаты показали, что более высокий уровень депрессии, социальной тревожности и невротизма у людей в значительной степени связан с большим фаббингом в компании друзей. Кроме того, более высокий уровень фаббинга приводил к снижению уровня удовлетворенности дружбой".

(...) "Исследователи также сообщили, что фаббинг более вероятен в присутствии трех и более человек. "По иронии, хотя многие люди считают, что фаббинг - это грубость, они все равно это делают", - отметила Сан. По ее словам, отключение телефона может свидетельствовать о проявлении уважения к ситуации и сосредоточении внимания на человеке. "Это тоже сигнал - я слушаю, что вы говорите, эта встреча важна, и я сосредотачиваюсь на вас", - добавила она.

Исследование опубликовано в журнале Behavior & Information Technology.