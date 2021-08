11 августа 2021 г. Редакция | The Washington Post Путин уничтожает то, что осталось от гражданского общества в России. Байден должен сохранять давление "Алексей Навальный к настоящему моменту отсидел более шести месяцев в тюрьме по обвинению, направленному исключительно на то, чтобы заставить замолчать самого откровенного и известного оппонента президента России Владимира Путина, а организация Навального была разгромлена российскими властями. Неуклонно закручивая гайки, Путин уничтожает то, что осталось от гражданского общества в России", - пишет в редакционной статье газета The Washington Post. (...) "Когда тысячи людей пришли на митинги в поддержку Навального, власти арестовали его близкую соратницу Любовь Соболь, среди других известных активистов, по обвинению в нарушении правил пандемии. Публичные демонстрации, в том числе митинг в начале февраля, были встречены силой, и по всей стране были задержаны почти 10 тыс. человек. Российские власти возбудили более 90 уголовных дел против протестующих; почти два десятка этих подсудимых были приговорены к тюремному заключению", - говорится в статье. "В мае был принят закон, запрещающий любому, признанному правительством "экстремистом", баллотироваться на выборах", - напоминает газета. - (...) Московский суд постановил, что организации Навального являются "экстремистскими". Это фактически лишило кого-либо, связанного с Навальным, возможности баллотироваться на сентябрьских выборах. (...) Сейчас его сеть офисов закрыта. (...)" 3 августа Соболь приговорили к 1,5 годам ограничения свободы в связи с ее январским арестом по связанным с пандемией обвинениям (...). 7 августа она покинула Россию, сообщается в статье. "Все российское гражданское общество находится под давлением, - считает издание. - Новостные организации регулярно признаются "иностранными агентами" и обязаны делать заявление об этом в каждой статье и трансляции. (...)" "Россия применила химическое оружие, чтобы отравить Навального. Президент Байден запоздал с введением за это обязательных санкций. Когда Байден встречался с Путиным в июне, американский президент поднял вопрос о преследовании Навального и пообещал продолжать оказывать давление, потому что "это то, что мы и кто мы". Байден пообещал "отстаивать универсальные и основные свободы, которыми, на наш взгляд, обладают все мужчины и женщины". Однако два месяца спустя война Путина с гражданским обществом продолжается", - пишет The Washington Post. Источник: The Washington Post