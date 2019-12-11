Немецкий политик опроверг российскую версию относительно убитого в Берлине

"В споре о предположительно заказном убийстве в Берлине российский президент Путин перешел в наступление и представил убитого гражданина Грузии чеченским террористом. Одновременно он заявил, что Россия безуспешно просила о выдаче "бандита". Норберт Реттген, политик из ХДС, специализирующийся на вопросах внешней политики, подчеркнул в разговоре с Süddeutsche Zeitung, что Берлину о запросе о выдаче З. Хангошвили ничего не известно".

Речь идет о "боевике", "очень жестком, кровавом человеке", которого разыскивали в России, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Париже в ответ на вопрос одного из журналистов о произошедшем в Берлине убийстве Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили, по словам Путина, причастен к убийству 98 человек. "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - заявил он.

"Так же, как и это предложение шефа Кремля может значить все, что угодно. Оно многозначно, как это любит Путин, - отмечает автор статьи Даниэль Бресслер. - С одной стороны, российский президент снимает с себя всякую ответственность за предположительно заказное убийство. С другой, он, вероятно, хочет, чтобы его считали способным на совершение этой казни. После никогда по-настоящему не раскрытых терактов 1999 года, в результате которых в Москве погибло 200 человек, тогдашний премьер-министр пообещал преследовать террористов даже в туалете и "мочить их в сортире". Право казнить перебежчиков и мнимых террористов, в том числе и за границей, Путин оставляет за собой по сей день".

По словам Путина, Россия безуспешно просила Германию о выдаче "бандита". Этим утверждением, пишет издание, Путин привел в замешательство немецкую сторону. "О запросе о выдаче в отношении убитого, поданного Россией, немецким ведомствам ничего не известно", - сказал в интервью Süddeutsche Zeitung председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС). По его словам, то же самое касается и обвинений Путина относительно этого человека. "Единственное, что мы знаем, это то, что Зелимхан Хангошвили предположительно был убит человеком с поддельными документами, выданными российскими ведомствами", - подчеркнул Реттген. И задал вопрос: "Не призваны ли обвинения в адрес убитого показать, что убийство оправдано?", - передает Süddeutsche Zeitung.