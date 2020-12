11 декабря 2020 г. Георгий Канчев | The Wall Street Journal Россия пытается справиться с производством обещанного количества доз вакцины "Спутник V" "В августе президент Владимир Путин объявил об утверждении российской вакцины против Covid-19. Чиновники пообещали произвести до конца года миллионы доз. Однако к настоящему моменту эти амбиции существенно уменьшились - Санкт-Петербург, где проживает пять миллионов человек, должен получить в этом месяце всего 5 тыс. доз на фоне того, как страна пытается справиться со сложностями в производстве больших количеств вакцины "Спутник V", состоящей из двух инъекций. К концу года Россия рассчитывает произвести всего 2 млн доз в отличие от 30 млн, обещанных летом", - передает The Wall Street Journal. "Мы все были в восторге, когда было обещано 30 млн доз, - говорит Дмитрий Кулиш, профессор московского частного исследовательского института "Сколтех", который специализируется на фармацевтических инновациях. - Но это был гипероптимистичный прогноз. Теперь мы более реалистичны". "Чтобы содействовать увеличению производства, российские власти обратились к группе компаний, включая BIOCAD, частную фармацевтическую компанию, которая раньше не участвовала в разработке вакцин. Сотни ученых и технических специалистов сейчас пытаются найти способы превратить небольшие количества вакцины в десятки миллионов доз", - отмечается в статье. "Масштабирование - сложный процесс, - замечает Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD. - То, что было эффективно в лаборатории, может и не быть воспроизведено в больших объемах". "Западные компании также столкнулись с препятствиями в стремительных усилиях, нацеленных на то, чтобы изобрести, произвести и распределить свои вакцины, - констатирует газета. - В прошлом месяце компания Pfizer Inc. заявила, что ожидает отгрузить половину объема вакцины против Covid-19, который она изначально планировала на этот год, из-за сложностей в цепочке поставок. Вакцина, разработанная совместно с BioNTech SE, уже используется в Великобритании и рассматривается FDA, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, где ее внедрение может начаться до конца года". "По словам людей, знакомых с процессом и компаниями, участвующими в производстве, российским фармацевтическим компаниям оказалось трудно обеспечить получение всего - от крышек флаконов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются ингредиенты вакцины - от иностранных поставщиков. Между тем, изготовление второй из двух дозировок "Спутника V" оказалось более сложной задачей, чем производство первой, поскольку в ней используется другой компонент, который требует большего времени пребывания в биореакторах, сообщил один из вышеупомянутых людей", - пишет The Wall Street Journal. "Для России ставки высоки, поскольку коронавирус распространяется рекордными темпами, и Кремль стремится избежать введения нового национального локдауна, вместо этого сделав вакцину одним из основных элементов своего реагирования. (...) В субботу в России началось ограниченное вакцинирование, начиная с врачей и учителей". "На заводе BIOCAD руководство поспешило обеспечить поступление медицинских флаконов из Германии, крышек для флаконов из Китая, а фильтров для оборудования из Японии. Определенные реагенты - ингредиенты, используемые в химических реакциях - были поставлены из США. Другие производители столкнулись с проблемами при закупке биореакторов - сроки в листах ожидания поставок из Германии, Италии и США составляют до года", - утверждается в публикации. (...) "(...) Перенести лабораторный процесс на ближайший завод оказалось непросто, потому что ученым необходимо скорректировать рецепт вакцины в зависимости от биореактора. Вакцина представляет собой живое вещество, которое по-разному ведет себя в разных биореакторах в зависимости от размера аппарата, мощности и других характеристик, а также таких переменных, как температура, давление воздуха и уровни pH, - пишет издание. В результате приготовление вакцины в 2-литровом биореакторе (...) отличается от приготовления вакцины в 1000-литровых металлических емкостях. По словам экспертов, требуются кропотливые пробы и ошибки, пока не будет найден точный рецепт". "Пытаясь решить проблему сложностей с биореакторами на национальном уровне, рабочая группа в составе представителей фармацевтических компаний и чиновников сферы здравоохранения проводит еженедельные встречи. По словам человека, знакомого с обсуждениями, в последние дни группа разработала техническое руководство о том, как масштабировать работу до 1000-литровых биореакторов. Его раздадут всем производителям для стандартизации и ускорения процесса". (...) "На заключительном этапе автоматизированная сборочная линия разливает вакцину в стеклянные флаконы, стерилизованные при 300 C, которые затем закрываются крышками, маркируются и упаковываются в картонные упаковки. Их отправляют в Москву для проверки, а оттуда распределяют по 11 часовым поясам России на самолетах, грузовиках и поездах". "Стремясь получить геополитическое влияние, Москва также продает "Спутник V" (...) десяткам стран, включая Бразилию, Индию и Мексику, хотя эти дозы будут производиться на международном уровне, и пока неясно, повлияют ли на это проблемы с внутренним производством", - заключает The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal