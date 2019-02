11 февраля 2019 г. Эми Найт | The Daily Beast Попытка заказного убийства в США и кремлевские связи "Леонид Тейф предположительно заказал убийство любовника своей жены и заявил, что сотрет с лица земли всю семью этого человека. Словом, он действовал так, как будто он по-прежнему в путинской России, а не в городе Роли в Северной Каролине", - пишет обозреватель издания Daily Beast Эми Найт. "Российскому бизнесмену Евгению Пригожину (по прозвищу "повар Путина") в последнее время не везло. На прошлой неделе его прикрытие было разоблачено, когда спецпрокурор Роберт Мюллер раскрыл, что Агентство интернет-исследований Пригожина, так называемая "фабрика троллей", использовала материал, собранный в отношении Пригожина самим же Мюллером, в попытке развернуть кампанию по дезинформации с целью дискредитировать расследование", - сообщается в публикации. "Еще более неприятным по сравнению с этим компрометирующим разоблачением было то, что в декабре давнему товарищу Пригожина Леониду Тейфу, человеку, ответственному за предоставление Пригожину контрактов на миллиарды рублей с министерством обороны России, в США в городе Роли в Северной Каролине предъявили обвинения, среди прочего, в попытке в заказного убийства, отмывании денег, подкупе государственного чиновника и владении оружием со стертым серийным номером". "Если Тейф и не вовлечен напрямую в сговоры, находящиеся в центре расследования Мюллера, есть лишь одна или две степени, отделяющих его", - считает автор публикации, добавляя, что между ним и Пригожиным существует "давняя и печально известная связь". "Дело Тейфа в Северной Каролине, которое будет рассматриваться в суде в начале апреля, вновь привлекло внимание к крупному мошенничеству, в которое предположительно были вовлечены он и Пригожин вместе с бывшим министром обороны России Анатолием Сердюковым", - пишет Эми Найт. "Согласно судебным документам, Тейф планировал вернуться в Россию, где у него есть несколько шикарных домов - и большие деньги в российских банках", - говорится в статье. Дружба Тейфа с Пригожиным началась в Санкт-Петербурге, сообщается в публикации. В 2010 году Тейф получил "очень прибыльную должность первого заместителя "Военторга", фирмы, которая занималась привлечением подрядчиков для организации услуг питания, банно-прачечного и иного обслуживания российских вооруженных сил. Идея привлечения подрядчиков принадлежала Анатолию Сердюкову, который стал министром обороны в 2007 году, перейдя туда с поста главы Федеральной налоговой службы", сообщается в публикации. "Испанская полиция, расследующая деятельность российской мафии в Испании, писала в 2009 году, что Сердюков был главным российским политиком, который занимался координацией между кремлевскими кругами и Тамбовской Малышевской организованной преступной группой". "(...) Привлекая подрядчиков к оказанию услуг, которые ранее контролировались министерством обороны, Сердюков создал возможность для мошенничества в крупных размерах", - пишет Эми Найт. "В 2012 году по инициативе Тейфа дочерние компании Пригожина получили заказы (вне конкурса) на обеспечение 90% услуг всего питания, банно-прачечных и санитарных услуг для вооруженных сил на два года на сумму 92 млрд рублей (почти 3 млрд долларов)", - говорится в публикации. "Мошенничество в "Военторге" не прошло незамеченным для российской независимой прессы", - пишет The Daily Beast, указывая, что о нем писали "Новая газета" и российский сайт "Медуза" . Газета напоминает, что Сердюков был отправлен в отставку в конце 2012 года. "Поначалу все говорили, что новый министр обороны Сергей Шойгу положит конец схеме откатов за военные контракты", - пишет газета. "Однако хотя Тейф покинул свой пост в "Военторге", Пригожин продолжил получать прибыльные заказы на услуги для вооруженных сил", - передает The Daily Beast. "Что касается Тейфа, то он, очевидно, перевез свою семью в город Роли, Северная Каролина, в 2010 году, чтобы иметь возможность отмывать огромные денежные суммы, которые он нажил мошенническим путем в России - по данным США, речь идет о 150 млн долларов. Однако Тейф, который так и не постарался выучить английский, продолжал жить и работать в России, по крайней мере, до 2013 года, и часто путешествовал туда и после", - указывает газета. "Пресса Роли писала, что, согласно банковским сведениям, в США Тейф и его жена купили машины Mercedes-Benz на сумму 400 тыс. долларов и произведения искусства в нью-йорской галерее на 2,5 млн долларов. С 2010 года они открыли около 70 банковских счетов в четырех различных банках США, и деньги на них поступали из оффшоров, находящихся в Белизе, на Британских Виргинских островах, в Панаме и на Сейшеллах", - отмечает Эми Найт. "Согласно судебным документам, у Тейфа и его семьи были билеты в Россию на 15 декабря 2018 года, и Тейф намеревался купить квартиру около Третьяковской галереи в Москве. У него была договоренность с его сыном Григорием, студентом колледжа в США, что тот будет контролировать его американские финансы, потому что он не планировал возвращаться в США", - говорится в статье. "Обнаружив, что его 41-летняя супруга Татьяна (которой также предъявлено несколько обвинений в мошенничестве) завела роман с сыном их русской экономки, Тейф привлек знакомого из министерства внутренней безопасности США - сначала для того, чтобы депортировать ее любовника, затем - чтобы убить его. Ни того, ни другого не произошло. Сотрудник министерства был тайным агентом ФБР и записал все разговоры с Тейфом", - подчеркивает автор. "Согласно заключению прокуратуры, (...) Тейф планировал использовать свое влияние на российскую полицию, чтобы его жену арестовали по прилету, а также планировал преследовать семью любовника своей жены", - отмечается в статье. "(...) Когда вопрос об уголовной ответственности Тейфа в России всплыл в суде в Роли 22 января, ответ его адвоката был таков: "Нет абсолютно никаких свидетельств, говорящих о том, что Тейф нарушил закон в России. По сути, когда судья обратился к правительству с просьбой определить российский закон, который он нарушил, правительство ответило: "Мы не можем этого сделать". Они не знают. Потому что он не нарушал его". Источник: The Daily Beast