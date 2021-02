11 февраля 2021 г. Джон Хенли | The Guardian Унижение главы ЕС в Москве свидетельствует о разобщенности блока в отношении России, считают эксперты "На следующей неделе могут быть объявлены новые европейские санкции в отношении России, но даже унижение главы внешнеполитического ведомства ЕС во время визита в Москву на прошлой неделе, похоже, не обострит печально разделенную политику блока в отношении Кремля, считают аналитики", - пишет The Guardian, напоминая, что "Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, на этой неделе подвергся резкой критике со стороны депутатов Европарламента, дипломатов и наблюдателей, преимущественно считающих, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ошеломляюще переиграл его". "Однако эксперты полагают, что новый конфликт между ЕС и Россией вряд ли приведет к немедленному ужесточению позиции блока в отношении все более напористой Москвы, потому что государства-члены ЕС не могут договориться о том, как вести себя с режимом Владимира Путина", - подчеркивается в статье. (...) "Бывший министр иностранных дел Испании заявил во вторник депутатам Европарламента, что хотел посмотреть, "заинтересована ли Москва в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога". Ответ был, по его словам, ясен: "Нет". Он заявил, что Россия "не оправдала надежд на то, чтобы стать современной демократией", и "все больше отходит от Европы, рассматривая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". (...) "Более 70 депутатов Европарламента подписали письмо с требованием отставки Борреля. Дачьян Чьолош, румынский депутат Европарламента и лидер центристской группы Renew, сказал, что визит "к сожалению, оказал негативное влияние на доверие к ЕС в дипломатическом секторе". "Другие, однако, признали наличие более широкой проблемы. Москва "злоупотребила" визитом Борреля, чтобы "унизить и оскорбить ЕС", считает голландский депутат-социалист Европарламента Кати Пири, но результат мог бы быть не таким, "если бы лидеры ЕС заняли более жесткую позицию ... Нам нужна единая стратегия в отношении России". Райнхард Бутикофер, ведущий немецкий депутат Европарламента от "зеленых", высказался примерно в том же ключе, прямо назвав визит "провалом", но отметив, что Боррель "попал в очень плохую ситуацию из-за отсутствия единства в [европейском] совете". "Однако маловероятно, что единство ЕС в отношении России появится в ближайшее время. Несмотря на растущую озабоченность по поводу поведения Москвы во многих столицах, широко распространены разногласия по поводу того, как реагировать, при этом национальные стратегические и экономические интересы далеки от единства", - отмечается в публикации. "Германия, сыгравшая важную роль в санкциях ЕС против России после аннексии Крыма в 2014 году, сопротивляется призывам отказаться от проекта газопровода "Северный поток - 2", предпочитая адресные санкции против богатых сторонников Кремля. Между тем, глава Франции Эммануэль Макрон по-прежнему выступает за диалог и стратегическую "перезагрузку" в отношениях между ЕС и Россией, в то время как Польша и страны Балтии хотят гораздо более жестких действий", - напоминает газета. "Москва знает, чего она хочет от ЕС: отношений, основанных на отдельном взаимодействии с каждым государством-членом, - говорит Джуди Демпси из аналитического центра Carnegie Europe. - Напротив, ЕС и государства-члены коллективно не знают, какого типа диалог или отношения они хотят с Россией". "Как и его предшественники, Боррель был обречен на неудачу, потому что блоку не хватает подлинно европейской стратегии, "сочетающей ценности, общие интересы и цели", говорит Демпси. "До сих пор этому препятствовали национальные интересы в Европе. Трудно увидеть, как это изменится ". "Нику Попеску из Европейского совета по международным отношениям настаивает, что европейские попытки перезагрузить отношения с Россией были обречены на провал, потому что они "исходят из идеи о взаимных уступках". По словам Попеску, российское мышление заключается в том, что если Запад хочет перезагрузок, то это означает, что это он должен подвинуться, "каждое новое предложение о перезагрузке только подогревает нежелание России взаимодействовать по-настоящему". (...) Источник: The Guardian